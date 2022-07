Manaus pode ser exemplo de cidade para construção verde, diz especialista

Manaus (AM) – Manaus pode ser um case de cidade para construção verde no Brasil e para o mundo inteiro. Isso é o que diz Carlos Leiria Pinto, gerente-geral do Internacional Finance Corporation (IFC), membro do Banco Muncial e criador do programa que buscar fortalecer as chamadas construções verdes.

O Programa de Fortalecimento de Capacidades para a Promoção das Construções Sustentáveis no Brasil (PFC GB no Brasil), lançado nesta quarta-feira (20), durante reunião com participação do prefeito David Almeida, agora conta com Manaus. A capital amazonense vai buscar promover a certificação de edifícios e construções sustentáveis e fomentar práticas responsáveis no segmento.

Cinco cidades amazônicas farão parte deste grupo do programa além de Manaus, sendo elas Belém (PA), Palmas (TO), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).

“Manaus sai na frente ao seguir no caminho da sustentabilidade, tendo um dos projetos mais exitosos de modelo de desenvolvimento que conseguiu preservar 97% da floresta, que é a Zona Franca. Nosso protagonismo não será diferente agora neste novo programa, que atende a Agenda da ONU 2030”, comentou David Almeida.

Programa foi lançado nesta quarta-feira (20), em reuniao que teve participação do prefeito David Almeida. Foto: Dhyeizo Lemos/Semcom

Emissões

Para Carlos Leiria Pinto, Manaus com as construções verdes pode ajudar a disseminar informações sobre a preservação não só florestal, mas da camada de ozônio.

“Hoje, 40% da emissão de gases de efeito estufa está relacionada à construção, desde a geração de materiais, como cimento, aço, alumínio, até o que é incorporado depois, no uso das construções, como água e energia. Se pudermos intervir nas cidades promovendo a construção sustentável, teremos um impacto muito grande”, observou Leiria.

Engenheiro de formação e diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Carlos Valente, destacou que o prefeito David Almeida tem um compromisso muito claro com a questão ambiental.

“Dentro do compromisso, temos o movimento com o IFC para desenvolvimento de edificações sustentáveis, que vai ensejar uma série de ações por parte da prefeitura, da iniciativa privada, do Poder Legislativo e setores relacionados para que possamos ter essas construções e a certificação delas internacionalmente. Manaus inicia esse movimento de entendimento do programa e cronograma e todos os esforços para esse compromisso”, adiantou Valente.

Segundo ele, entre as ações previstas estão revisão de legislação e adequação; de processos de licenciamento; qualificação, treinamento e capacitação de equipes do Implurb, das secretarias municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), entre outras, para que a capital amazonense atinja esse patamar.

*Com informações da assessoria

