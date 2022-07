Consulado da Mulher abre 80 vagas para programa de empreendedorismo feminino em Manaus

As inscrições gratuitas vão de 18 de julho a 12 de agosto. O Programa gratuito é exclusivo para empreendedoras do ramo da alimentação

São Paulo (SP) – O Consulado da Mulher, ação Social da marca Consul, abriu em 18 de julho as inscrições para o Processo Seletivo 2022. O Programa gratuito é exclusivo para empreendedoras do ramo da alimentação e residentes das cidades de São Paulo, Grande ABC (São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Mauá), Guarulhos, Rio Claro, Limeira, Santa Gertrudes, Manaus e Joinville.

As mulheres contempladas terão oportunidade de aprender por um período de um ano, conteúdos voltados para gestão de negócios, controles financeiros, sustentabilidade do empreendimento, marketing e gestão administrativa. Serão cerca de 80 vagas para cada localidade.

As selecionadas que participarem da formação completa e se destacarem com a evolução de seus negócios, terão ainda a oportunidade de receber doações de eletrodomésticos da marca Consul.

Para realizar a inscrição é necessário ter 18 anos ou mais no ato da inscrição; empreender há no mínimo 06 meses; produzir e vender produtos exclusivamente na área da alimentação; ter renda familiar de no máximo 1 salário mínimo por membro da família; ter acesso a internet e ao aplicativo Whatsapp.

Após o período de inscrição, a equipe do Consulado da Mulher selecionará as empreendedoras, no período de 15 a 19 de agosto de 2022, que atenderem aos requisitos para iniciarem a formação.

As participantes selecionadas serão contatadas pelo Consulado da Mulher por meio de envio de mensagem pelo aplicativo Whatsapp, durante o período de 15 a 19 de agosto de 2022.



“O Consulado completou 20 anos este ano e nada mais prazeroso do que comemorar levando oportunidade de desenvolvimento a mais mulheres, para que possam transformar seus negócios, com impacto positivo em suas vidas e de todos a sua volta”, ressalta Leda Böger, diretora do Consulado da Mulher.

Serviço – Processo Seletivo – Consulado da Mulher

Inscrições: de 18 de julho a 12 de agosto

Link para inscrição: https://consuladodamulher.org.br/processoseletivo/

Gratuito | Vagas Limitadas

Sobre o Instituto Consulado da Mulher

O Instituto Consulado da Mulher é a Consul transformando sonhos em realidade. Incentivamos e viabilizamos geração de renda para melhorar a qualidade de vida das pessoas, investindo no empreendedorismo feminino.

Apoiamos mulheres, que fazem de conquistas pessoais transformações em cadeia, conseguem impactar as suas comunidades e não deixam ninguém de fora dessa história.

Em nossos 20 anos de atuação, são mais de 37 mil pessoas beneficiadas e só no ano de 2021 foram 2.727 pessoas beneficiadas.

A gente faz história! Mais sobre o Consulado da Mulher em: www.consuladodamulher.org.br.

