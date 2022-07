Atletas do AM participam do “Training Camp” de tênis de mesa em SP

Manaus (AM)- Buscando espaço na Seleção Brasileira de Tênis de Mesa, os jovens Algemiro Mory, de 11 anos; e Felipe Nobre, de 12; viajam neste sábado (23), rumo à Santo André, interior de São Paulo, onde colocarão em prática suas habilidades no “Training Camp”, um programa de desenvolvimento de talentos organizado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTN).

Os atletas foram contemplados com passagens aéreas, com apoio do Governo do Amazonas.

“Estamos animados com esse período de treinamento. Além dos atletas do Amazonas contarem com Ginásio de Tênis Mesa na Vila Olímpica de Manaus, também temos uma equipe estratégica pronta para identificar competidores que possam representar o estado no Brasil e até internacionalmente”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Feito para ser uma espécie de “peneirão” e descobrir novos talentos da modalidade que possam representar o país em competições internacionais, o “Training Camp” contará com 32 atletas nas categorias masculina e feminina.

O período de treino acontece entre os dias 24 e 31 de julho, com as turmas sendo divididas em dois grupos, realizando atividades no período matutino e vespertino.

“Vai ser algo grandioso para eles, a preparação de cada um vem sendo de forma coletiva e individual, pois eles também treinam com seus técnicos. Normalmente seus treinos acontecem à noite, intercalando com o período de estudo que acontece pela manhã. Esse apoio contribui para que o esporte continue crescendo no estado”, disse Carlos Carvalho, técnico.

Pela primeira vez tendo a experiência de viajar, Felipe Nobre, que compete no Sub-13, falou sobre sua expectativa.

“Estou muito empolgado, vai ser minha primeira vez viajando para tão longe, treinando com os melhores do Brasil. Tenho me preparado forte, seis dias por semana, por cinco horas, então espero conseguir chegar muito bem e impressionar com a minha performance”, afirmou.

“Veterano” em Seleção

Com passagem pela Seleção Brasileira, quando foi convocado para o Sul-Americano Sub-11, que aconteceu no mês de junho, em Salta, na Argentina; Algemiro Mory espera continuar seu desenvolvimento para permanecer figurando entre os melhores da categoria.

“Estou muito ansioso para este Training Camp, não é o meu primeiro treino fora do estado, já é o meu terceiro, então espero continuar evoluindo para conseguir chegar no mais alto nível”, disse o jovem atleta amazonense.

FOTOS: Rudson Renan/Faar

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Atletas do AM embarca para competição de atletismo

Gêmeos representam o AM nos Jogos Escolares Brasileiros

Vila Olímpica de Manaus recebe Jogos Escolares