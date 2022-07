Gêmeos vão representar o AM nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs)

Manaus (AM)- Os gêmeos Iego e Iago dos Santos, de 13 anos, viajaram 271 quilômetros, de Boa Vista do Ramos até Manaus, para competirem na 43ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas (JEA’s) e foram campeões invictos no Vôlei de Praia categoria Infantil. Entrosados, os dois viraram placares e agora vão à Aracaju, em Sergipe, representar o Amazonas nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs).

Os medalhistas de ouro estudam na Escola Estadual Raimundo Benedito Costa, na calha do Baixo Amazonas. Eles se classificaram para a competição nacional ao vencerem a Escola Nilton Lins.

Eles contam que o interesse pelo esporte surgiu através de projetos desenvolvidos pela escola, em parceria com o município. Iego diz que o primeiro contato com o Vôlei foi brincando no quintal de casa com o irmão. “A gente brincava com uma bola de sacola e ficava jogando um com o outro”, relembra.

Agora, os irmãos vão representar o Amazonas nos jogos nacionais, Iago evidencia seu nervosismo ao chegar nas classificatórias e ter que enfrentar outros times, mas acredita na vitória. “Eu me sinto alegre e vou poder voltar para minha cidade e treinar bastante para conquistar o brasileiro”, frisa.

Dedicação

O treinador da dupla, Frank Assis, completa que viu os gêmeos se destacando ao participarem dos jogos de Vôlei que aconteciam nos projetos do município. Partindo desse interesse dos meninos, o professor começou a treinar arduamente para os Jogos Escolares. “Minha perspectiva é chegar lá e trazer esse título para o Amazonas”, enfatiza.

Assis diz que a cidade de Boa Vista do Ramos é grande incentivadora do Vôlei de Praia, que desenvolve a habilidade dos estudantes através dos projetos ‘Semear Vôlei’ e o ‘Vôlei Futuro’. Essa já é a terceira vez que o município representa o Amazonas nas competições nacionais dos jogos escolares.

Fotos: Euzivaldo Queiroz / Seduc

*com informações da assessoria

