Atletas do AM embarcam para competição Norte/Nordeste de atletismo

Esporte do AM

Manaus (AM)- Representando o Amazonas, os atletas Hyago Melo, de 17 anos; Mateus Luis, de 16; e Tiago Lima, também de 16 anos; viajam, nesta quinta-feira (21), com a Associação Master de Atletismo do Amazonas (Amam) rumo à Natal (RN), onde vão disputar o campeonato Norte/Nordeste Sub-18 de Atletismo.

Os atletas foram contemplados com passagens aéreas com apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“É uma oportunidade ótima para que representantes do estado desenvolvam seus potenciais em competições de nível nacional. Neste propósito estamos sempre buscando elevar o nível dos competidores ao alto rendimento, por isso o apoio é essencial para esses jovens que representam o futuro do esporte amazonense”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Organizada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT), a etapa reúne os melhores atletas do Brasil, na categoria Sub-18. Competindo nas provas 100 e 200 metros, o atleta Thiago Lima comentou sobre suas expectativas para a competição.

“Estou bastante ansioso para a etapa e feliz por representar nosso estado, porque sei que com essa medalha futuramente posso representar o Brasil. Nossa preparação física está pesada e vamos em busca de vencer”, afirmou.

Visando destacar a equipe em competições nacionais, o diretor técnico da equipe, Reina Abreu, ressaltou que será uma oportunidade única para os atletas.

“Vamos para o campeonato buscando voltar com o maior número de medalhas, esse será mais um passo para chegarmos ao Brasileiro e às seletivas nacionais. Estamos enviando nossos melhores atletas para representar o estado”, concluiu.

A disputa acontece entre os dias 23 a 25 de julho, na pista de atletismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em Natal, contando com 268 atletas e 12 federações das regiões Norte e Nordeste.

*com informações da assessoria

FOTOS: Rudson Renan/Faar