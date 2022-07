99Moto chega a Manaus como nova opção de mobilidade por aplicativo

A plataforma conta com uma série de recursos de segurança para as corridas

Manaus (AM) – A partir da próxima segunda-feira (25), Manaus passa a contar com o 99Moto, serviço de intermediação para viagens de motocicleta do app 99. A nova opção de transporte por app tem como objetivo oferecer aos usuários mais uma alternativa de mobilidade para os deslocamentos diários e uma possibilidade de complemento de renda para os motociclistas que decidam usar a plataforma. E ainda conta com uma série de recursos de segurança para as corridas.

Desde janeiro, nove cidades brasileiras já contam com a opção de intermediação de trajetos por motocicleta no aplicativo. Neste mês, foram lançadas as cidades de Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte e Belém. Outras 25 localidades, além da capital paraense, serão lançadas nas próximas semanas.

“A expansão do serviço do 99Moto faz parte do compromisso da empresa em oferecer o acesso a mais opções acessíveis de mobilidade. No momento atual, de economia instável e alta dos combustíveis, a categoria é uma alternativa econômica que facilita o acesso a terminais de ônibus e que gera possibilidades de ganhos aos motociclistas parceiros” , diz Igor Soares, Líder de Categorias na 99 e representante da 99Moto no Brasil.

As motocicletas apresentam vantagens como o baixo custo de compra do veículo e o menor consumo de combustível: são capazes de fazer até 50km com um litro de gasolina. Por esse motivo, o serviço oferece uma opção acessível de geração de renda aos motociclistas e pode ser até 30% mais barato para os passageiros em comparação com a categoria de viagem por carro.

Segurança

A companhia trabalha continuamente para que passageiros e motociclistas tenham acesso a ferramentas de segurança como sistemas de checagem e

validação de cadastros, seguro contra acidentes e uma central 24 horas com atendimento digno, além das outras ferramentas já conhecidas na 99 – caso do Monitoramento em Tempo Real via GPS, gravação de áudio, compartilhamento de rotas e um botão para ligar para a polícia. Além disso, de forma periódica, os motociclistas parceiros receberão materiais informativos, com conteúdo educacional, regras de trânsito e direção defensiva.

