Prefeitura orienta condutores para o retorno do corredor exclusivo do transporte coletivo

Manaus (AM) – Do dia 1º de agosto até o dia 12 do mesmo mês, a Prefeitura de Manaus vai orientar motoristas sobre o retorno das faixas prioritárias para o transporte coletivo nas avenidas Constantino Nery e Mário Ypiranga Monteiro. O objetivo do corredor exclusivo é priorizar os usuários de ônibus que circulam na faixa exclusiva diariamente. A prefeitura esclarece que o objetivo é apenas de orientação e nenhum veículo será autuado.

Cerca de 61 linhas de ônibus circulam pelas duas avenidas transportando cerca de 200 mil passageiros de todas as zonas da cidade em direção ao Centro, além dos usuários dos modais de táxis, e veículos de emergência e polícia que precisam transitar com urgência pelos corredores.

Desde o início da gestão do prefeito David Almeida, a prefeitura já adquiriu 111 novos ônibus que foram incorporados à frota do sistema de transporte coletivo urbano. Até o final de 2022 serão entregues mais 45 ônibus novos, além dos 12 ônibus elétricos que vão circular pelos corredores exclusivos realizando integração nas plataformas em direção ao centro da cidade.

“O corredor exclusivo das avenidas Mário Ypiranga e Constantino Nery tem o objetivo de priorizar o transporte coletivo urbano da cidade. Nós vamos proporcionar mais fluidez, celeridade e menos tempo de espera aos usuários que utilizam os ônibus nesses corredores”, informou Alexandre Frederico, vice-presidente de transportes do IMMU.

Durante o período educativo, os agentes estarão nas plataformas e principais cruzamentos dessas vias e irão sinalizar para que os condutores de veículos de passeio deem prioridade à circulação dos ônibus.

Os motoristas e usuários do transporte coletivo que tiverem dúvidas em relação às vias que serão monitoradas podem ligar para o disk-transporte: 118.

*Com informações da assessoria

