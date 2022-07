Bebê morre asfixiado após mãe dormir por cima dele em Manaus

Manaus (AM)- Um bebê de dois meses morreu neste sábado (23), após a mãe, uma adolescente de 14 anos de identidade não revelada, dormir por cima dele. O caso ocorreu em uma residência nas proximidades da Feira do 40, localizada no beco Adalto da rua Marçal, no bairro Raiz, Zona Sul de Manaus.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a mãe e o bebê estavam dormindo em uma rede. Por volta das 4h30, o pai da adolescente de 14 anos acordou e percebeu que a criança estava por baixo da costela da mãe. Os familiares tentaram reanimá-lo, mas não obtiveram sucesso.

“O bebê não apresentava sinais de violência e provavelmente a morte tenha ocorrido há mais de seis horas. Ela já estava totalmente enrijecida”, disse o perito da Polícia Civil que esteve no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU foi acionado e constatou morte por asfixia. A adolescente de 14 anos e a avó do bebê de dois meses foram encaminhadas para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) para prestar mais esclarecimentos sobre o que aconteceu.

O caso deverá ser apurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). As equipes do Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) realizaram os primeiros levantamentos e o corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Mulher abandona bebê em banheiro de Santa Casa

Bebê é encontrado dentro de sacola

Bebês cardiopatas recebem altas após dias hospitalizados