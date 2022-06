Mulher abandona bebê em banheiro de Santa Casa em Belo Horizonte

Belo Horizonte (MG) – Uma mulher está sendo investigada por suspeita de ter abandonado um recém-nascido no banheiro do CEM (Centro de Especialidades Médicas) da Santa Casa de Belo Horizonte (MG). Segundo a Polícia Militar, o bebê de sexo masculino tem de três a quatro dias de vida, e estava no chão do local enrolado em roupas.

A Polícia Civil teve acesso às câmeras de segurança do centro de saúde e flagrou a suspeita entrando e saindo do lugar, na sexta-feira (24). Segundo a PM, um paciente da Santa Casa encontrou o recém-nascido no box do banheiro, próximo ao vaso sanitário, quando entrou no local pela manhã para utilizá-lo. O indivíduo logo avisou a uma funcionária do local, que prontamente deu assistência ao bebê.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Cinco pessoas ficam soterradas após desabamento em obra no Paraná

Homem é indiciado por matar namorada e jogar o corpo dela em cisterna

Família de Genivaldo reclama de impunidade após 30 dias da morte