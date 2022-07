Festa do Leite em Autazes começa nesta quinta com atrações nacionais e locais

As apresentações serão encerradas com as atrações nacionais Dorgival Dantas, Wesley Safadão e Tirulipa

Autazes (AM) – Os moradores da cidade de Autazes vivem a expectativa do início da 24ª Festa do Leite e da 23ª Feira Agropecuária de Autazes, que acontece nos dias 28, 29, 30 e 31 deste mês no Parque de Exposição Jair de Menezes Tupinambá.

Com vasta programação, os festejos acontecem como forma de fomentar a agropecuária, disponibilizando espaços para exposição de novas tecnologias.

A empresa Bemol, presente no evento, patrocina o portal para divulgação do evento, No Ar Portal Autazes, veículo de comunicação que busca a valorização do município.

Atrações

A 24ª Festa do Leite e da 23ª Feira Agropecuária de Autazes iniciam nesta quinta-feira (28), e seguem até o domingo (31), com atrações nacionais e locais, celebrando a produção de leite de Búfala e a área Agro.

Segundo a Prefeitura de Autazes, a expectativa é que a festa injete mais de R$5 milhões na economia da cidade.

Na abertura dos eventos, acontecerá a tradicional cavalgada, que este ano, tem a expectativa de reunir mais de mil pessoas.

As apresentações serão encerradas com as atrações nacionais Dorgival Dantas, Wesley Safadão e Tirulipa.

Para conferir a programação completa, clique aqui.

Leia mais:

24ª Festa do Leite e 23ª Feira Agropecuária acontece nesta semana em Autazes

Autazes faz 66 anos com anúncios e inaugurações para a população

Amazonastur prepara prestadores de serviços turísticos de Autazes