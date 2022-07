Rubens Barrichello será competidor e expectador em Interlagos

Rubens Barrichello já está com foco total na corrida deste final de semana, que será realizada no Autódromo de Interlagos, neste domingo (31).

O piloto da equipe Mobil™ Full Time Sports na principal categoria do automobilismo brasileiro, volta ao local que recebeu a prova inaugural da categoria em fevereiro deste ano, para a sétima etapa da competição.

Para ele, que correr em Interlagos tem sempre um gostinho especial, este final de semana será ainda melhor com a corrida de seu filho, Fernando Barrichello na F4.

Considerado o templo do automobilismo brasileiro, o Autódromo de Interlagos é o principal palco da velocidade no Brasil. Inaugurado em 1940, é o mais antigo do país e de longe o circuito que recebeu mais corridas da categoria, com 126 etapas.

Em 1990, depois de uma grande reforma foi reinaugurado e apresentado com novo traçado, encurtado para 4,309 quilômetros, que antes era de 8 quilômetros. Neste final de semana, o circuito paulistano volta a receber duas etapas na mesma temporada.

Rubinho cresceu em Interlagos e considera toda corrida no autódromo especial.

“Interlagos, sem dúvida nenhuma é meu amor mais antigo, aquele que começou com seis anos de idade no kart. Eu até subia no muro do autódromo para ver todos os carros passando do outro lado. Me lembro do Fórmula 1, da Renaut, da Lotus, foi ali que eu me apaixonei totalmente por carro de corrida”, relembra o piloto.

Se voltar à Interlagos é bom, o final de semana promete ser ainda melhor, quando pai e filho chegarem juntos ao circuito. Também neste final de semana, será disputada a segunda etapa da nova categoria do automobilismo brasileiro, a F4. Fernando Barrichello, disputa a competição e terá todo o apoio do pai, orgulhoso.

Fernando é promessa na F4 Brasil

“Depois, por ter passado toda a minha infância e adolescência em Interlagos, com certeza é uma alegria e é um final de semana que eu espero viver intensamente, como sempre. E ainda com a glória de ter o Fernando correndo de Fórmula 4, no mesmo final de semana. Então, vou curtir ao máximo e dar meu máximo”, comenta Rubinho.

Stock Car

A Stock Car foi criada pela Associação Brasileira de Revendedores Chevrolet e teve como inspiração a americana Nascar. A primeira corrida aconteceu no dia 22 de abril de 1979, no autódromo de Tarumã, em Viamão-RS. A prova inaugural contou com a participação de dez carros, que possuíam a mesma concepção mecânica dos veículos de passeio, sem os revestimentos internos.

Guiando um Opala 250S, o carioca João Carlos Palhares, o “Capeta”, cravou a primeira pole position da história. Mas foi o paulista Affonso Giaffone Júnior quem venceu a corrida inaugural da Stock Car em Tarumã, tornando-se o primeiro piloto a subir ao topo do pódio na categoria. Ao final de 14 provas, no entanto, o grande campeão foi Paulo Gomes, com vantagem de apenas três pontos para o goiano Alencar Júnior.

