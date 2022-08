Projeto ‘Vida e Educação Financeira’ será implantado em escolas de Manaus

Manaus (AM) – Para atender o plano de governo municipal, a Prefeitura de Manaus lançou, nesta terça-feira (2), o projeto de “Vida e Educação Financeira: Tecendo sonhos e caminhos para o ensino fundamental anos finais”, que será implantado, inicialmente, em 55 escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O evento aconteceu no auditório da Semed, zona Centro-Sul da cidade, e contou com a participação de assessores pedagógicos das Divisões Distritais Zonais (DDZ) e coordenadores do projeto nas escolas.

O objetivo do projeto é levar o estudante à reflexão sobre a vida, sonhos e novas possibilidades no caminhar, a fim de descobrir a grandeza de decidir sobre a própria existência com autonomia e comprometimento.

De acordo com a coordenadora dos anos finais da Divisão de Ensino Fundamental (DEF), Vera Lúcia Lima, o projeto iniciou com 35 escolas inscritas, e até o lançamento já contava com 55. Até o final do ano, a expectativa é de que mais unidades de ensino estejam participando.

“Quando começamos a apresentar o projeto, as divisões e as escolas foram pedindo para serem inseridas. Hoje mesmo várias já me procuraram, e é isso que nós queremos, que todas as escolas participem, quem tiver interesse é só nos procurar. O diferencial do projeto é que essas aulas são dinâmicas e vão agregar ao currículo pedagógico”, explicou a coordenadora.

A partir do lançamento, as escolas já podem trabalhar nas escolas, como detalhou a coordenadora do “Tecendo”, Solange de Oliveira.

“Hoje, estamos realizando o lançamento e o primeiro módulo do projeto, teremos ainda mais dois até o fim do ano. A partir de agora, os coordenadores já podem trabalhar nas escolas o projeto, com os conteúdos da apostila do 1º módulo, nas disciplinas de ensino religioso, história e língua portuguesa, já que esse é um tema transversal e pode ser trabalhado em todas as áreas”, comentou Solange.

O professor Marcelo Alves de Almeida é coordenador do projeto na escola municipal Helena Walcott, localizada no bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

O educador disse que a unidade já organizou os horários para a execução dessa ação.

“Nós temos 17 turmas em cada horário, manhã e tarde. A equipe pedagógica disponibilizou um dia da semana para cada turma, os alunos que quiserem participar serão cadastrados”, explicou Marcelo.

“Esse é um projeto para vida e para que o aluno entenda de uma forma leve e didática. Vamos utilizar jogos, com orientação de forma subjetiva, visando com que eles (alunos) identifiquem suas limitações, objetivos e planejem uma estrutura de vida, uma meta primária que ainda poderá ser modificada com o decorrer do tempo. Isso é planejamento de uma vida financeira”, completa o professor sobre a execução do projeto.

