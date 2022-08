Palmeiras finaliza preparação para quartas da Libertadores

O Palmeiras treinou nesta terça-feira (2), na Academia de Futebol, e finalizou a preparação para o duelo com o Atlético-MG, na quarta-feira (3), às 21h30, no Estádio Mineirão, pela partida de ida das quartas de final da CONMEBOL Libertadores. A manhã de sol teve atividades técnicas, táticas e recreativas.

Após o aquecimento, os jogadores foram divididos em dois grupos para um trabalho de linha de fundo com cruzamentos e finalizações. Depois, em campo reduzido, participaram de um animado recreativo. Para fechar, o técnico Abel Ferreira passou orientações táticas de posicionamento e o time ensaiou jogadas de bola parada defensivas e ofensivas.

O volante Danilo é a Cria da Academia com mais minutos em campo em 2022: 3364, seguido por Wesley, com 1613. Ele teve participação importante na vitória sobre o Ceará, por 2 a 1, pelo Brasileirão, quando roubou a bola e encaixou um belo passe para Gustavo Scarpa mesmo caído no gramado. O camisa 28 diz já ter “virado a chave” com foco total no mata-mata da Libertadores.

“É continuar com a nossa alegria e união. Sabemos que temos de mudar a chavinha. No Brasileiro, somos líderes, mas pela Libertadores será um jogo difícil. Sabemos que lá teremos uma pressão da torcida, do time deles, que vem de um resultado negativo. Vamos confiantes para entrarmos firme e buscar um bom resultado”, disse Danilo.

Na primeira fase, o Palmeiras protagonizou a melhor campanha da história da Libertadores, com seis vitórias em seis jogos, 25 gols marcados e apenas três sofridos. Nas oitavas, o Maior Campeão do Brasil venceu o Cerro Porteño-PAR duas vezes (3 a 0 no Paraguai e 5 0 no Allianz Parque).

O clube tem a maior sequência invicta atuando como visitante na história da competição, com 19 jogos seguidos sem derrota neste cenário (14 vitórias e cinco empates).

O jogo desta quarta-feira terá arbitragem do argentino Facundo Tello, auxiliado por seus compatriotas Diego Bonfá e Gabriel Chade. O 4º árbitro será Gery Vargas, da Bolívia. A arbitragem de vídeo terá Juan Lara, do Chile, como VAR, Angelo Hermossila, também do Chile, como AVAR, e Ezequiel Brailovsky, da Argentina, como AVAR2. O assessor de árbitros será Ubaldo Aquino, do Paraguai, e o colombiano Wilson Lamoroux atuará como Quality Manager.

