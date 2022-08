Tite vai acompanhar Corinthians x Flamengo pela Libertadores

O clássico interestadual entre Corinthians e Flamengo, que definirá um dos brasileiros semifinalistas da Copa Libertadores, terá um espectador importante.

Tite estará na Neo Química Arena para assistir à partida desta terça-feira (2) e analisar nomes que estão no seu radar para a seleção brasileira.

No estádio em que viveu momentos memoráveis pelo Corinthians e ergueu taças importantes, Tite terá a companhia do auxiliar César Sampaio. Na quarta-feira (3), o auxiliar Matheus Bachi e o analista de desempenho Bruno Baquete estarão no Mineirão para ver Palmeiras x Atlético-MG.

A menos de quatro meses para a Copa do Mundo do Catar, será cada vez mais comum ver o técnico e seus auxiliares em estádios no Brasil e no exterior. Na semana passada, Tite assistiu no Maracanã ao empate sem gols entre Flamengo x Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

A última vez que esteve na Neo Química Arena foi em junho passado, ocasião em que acompanhou Corinthians 1 x 0 Goiás, pela 13ª rodada do Brasileirão.

*Estadão Conteúdo

Edição Web: Bruna Oliveira

