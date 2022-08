Pai salva bebê segundos antes de motorista atropelar moto no Pará; veja o vídeo

Um vídeo mostra uma cena surpreendente que aconteceu no Pará, na última segunda-feira (1°). O pai salvou a vida de um bebê de um ano minutos antes da moto em que a criança estava ser atingida e arrastada por um carro.

O caso foi registrado em São Félix de Xingu, no sudoeste do Pará, e as imagens viralizaram. De acordo com a Polícia Civil, o motorista já foi ouvido.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram o homem em frente a um estabelecimento com o filho, na comunidade Vila Itaboca. A criança estava sentada na moto, enquanto o pai a segurava. De repente, um carro em alta velocidade surge na via, e se aproxima em direção aos dois.

Nesse momento, o pai olha para trás e vê o veículo chegando, e então, rapidamente, ele tira a criança da moto, que é arrastada. O bebê não é atingido. O caso foi registrado na Unidade Integrada do distrito de Taboca, na cidade de São Félix do Xingu.

Em nota, a Polícia Civil informou que os envolvidos no ocorrido prestaram depoimento nesta terça-feira, 2, e que perícias foram solicitadas.

“Novas diligências estão sendo feitas para analisar imagens e ouvir testemunhas a fim de levantar mais informações sobre o caso. A PC ressalta que todas as medidas estão sendo adotadas para concluir o inquérito do caso e remetê-lo ao Poder Judiciário”.

Veja o vídeo

*Com informações do Terra

