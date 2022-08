Criança morre após tentar descer de brinquedo em parque de diversões em SP

De acordo com a Polícia Civil, a criança caiu do brinquedo quando ele ainda estava em movimento

Murilo Ferreira dos Santos, de apenas 10 anos de idade morreu após ter tentado descer de um brinquedo conhecido como “Xícara” em um parque de diversões localizado no bairro Sacomã, na zona Sul de São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, a criança caiu do brinquedo quando ele ainda estava em movimento. Segundo apurações da Record TV, o equipamento não tem trava para prender quem está brincando, apenas uma roda no meio segura

O dono do parque, que funciona há 14 anos na região durante as temporadas de férias, afirmou que Murilo teria tentado descer do brinquedo antes da hora, momento em que se desequilibrou e caiu.

Assim que o acidente ocorreu, o resgate foi chamado e a criança recebeu os primeiros atendimentos no parque. Depois, Murilo foi levado para um hospital, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu.

A perícia esteve no local e interditou o brinquedo. O caso foi registrado na 26ª DP (Sacomã) como morte suspeita e queda acidental.

