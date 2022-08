Flamengo realiza primeiro treino com foco no São Paulo

Os recém-chegados Erick Pulgar e Guillermo Varela treinaram normalmente no CT Ninho do Urubu

O Flamengo já iniciou a preparação para o confronto deste sábado (6), contra o São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (4), após vitória por 2 a 0 diante do Corinthians, pela ida das quartas de final da Libertadores, o elenco rubro-negro se reapresentou no CT Ninho do Urubu e realizou a primeira atividade com foco no time paulista.

Através do Twitter, o Flamengo destacou a reapresentação do elenco e divulgou imagens do treino desta quinta-feira. “Na manhã desta quinta-feira (04), no CT, a equipe do Mengão trabalhou visando o confronto diante do São Paulo, que ocorre sábado (06), às 20h30, pelo Campeonato Brasileiro”, publicou.

Vale destacar que os recém-chegados Erick Pulgar e Guillermo Varela treinaram normalmente no CT Ninho do Urubu. O lateral direito, no entanto, ainda não teve o nome publicado no Boletim Informativo (BID) da CBF. Caso apareça no sistema brasileiro, o jogador irá depender apenas do aval do treinador rubro-negro para ser relacionado para o confronto contra deste sábado.

O duelo entre Flamengo e São Paulo será realizado no Morumbi, na capital paulista, a partir das 20h30 (horário de Brasília). O confronto terá exibição do Premiere FC, via pay-per-view.

