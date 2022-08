Convenção conjunta reafirma aliança entre Avante e União Brasil no Amazonas

Manaus (AM) – Os partidos União Brasil (UB) e Avante acompanhados dos demais partidos que compõem a chapa de apoio à candidatura de Wilson Lima realizaram convenção conjunta, na noite desta quinta-feira (4), no Espaço Via Torres, no bairro Parque 10 de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A convenção reuniu mais de 5 mil apoiadores que aguardavam animados para receberem os candidatos a deputados estaduais e federais dos partidos. Bandeiras, faixas, adesivos compuseram o cenário de festa em comemoração à oficialização das candidaturas.

A chapa é composta por PMN, Avante, Patriota, Republicanos, PRTB, PL, PSC, Progressistas e PTB, sendo o maior arco de aliança destas eleições no Amazonas.

O prefeito David Almeida (Avante) esteve presente no palanque e garantiu apoio à candidatura de Wilson Lima para reeleição ao governo. Para ele, a parceria entre Prefeitura de Manaus e Governo do Estado tem dado frutos positivos à população e a vitória de Wilson será a garantia da continuidade do trabalho que vem sendo realizado.

“É por meio dessa parceria que estamos conseguindo fazer aquilo que o povo quer. Fazer políticas públicas sem olhar a quem. Hoje estamos unidos numa nova geração de políticos que estão ao lado de Wilson Lima e de Tadeu de Souza que é o vice. Do outro lado, estão querendo tirar Wilson, exatamente aqueles que trouxeram os problemas pro Amazonas. Querem hoje tirar Wilson Lima e David Almeida daqui há dois anos, mas não vão conseguir. Vamos vencer essas eleições e marcar uma nova era na política do Amazonas”, declarou o mandatário municipal.

Além de David Almeida, Tadeu de Souza (Avante), candidato a vice-governador de Wilson Lima e Coronel Menezes (PL), candidato ao Senado Federal estiveram no palanque acompanhando Wilson Lima (UB) que foi recebido em festa pelos apoiadores.

Acompanhado dos seus apoiadores no palanque, Wilson Lima discursou entusiasmado com a candidatura.

“Essa será a vitória do trabalho. Eu garanto a vocês que essa será a maior vitória desse estado. A vitória da esperança, a vitória da união, a vitória da justiça. A vitória mais uma vez do povo do Amazonas contra os poderosos do passado. Nenhum governo enfrentou tantas dificuldades como nós enfrentamos, lutamos contra dificuldades que nem nos mais péssimos pesadelos imaginariamos passar. Apesar de todo o desafio estamos nos tornando o governo que entra para história, que mais fez o bem pelo povo”, apontou o governador.

O candidato à reeleição do Governo do Amazonas enfatizou que seu compromisso é com o respeito à população.

“Nós somos diferentes dos poderosos, somos iguais a cada um que está aqui. Já sentimos na pele o que é dificuldades. Governamos para o povo, para o cidadão. Enquanto eles prometem nós fazemos, nós entregamos. Vamos trabalhar para que ninguém nesse estado passe fome. São 300 mil famílias beneficiadas com o Auxílio Permanente. Já temos UTIs no interior e vamos implantar nas principais cidades do interior. Nós começamos essa história muito bonita no Estado e queremos continuar a escrevê-la com um grande propósito”, finalizou.

Senado

A chapa formada pela aliança entre governo e prefeitura enfrentava impasse até esta quinta-feira (4), em relação ao apoio para candidaturas na disputa pelo Senado Federal. Coronel Menezes, que possui proximidade com o presidente Jair Bolsonaro e Chico Preto (Avante) dividiam o grupo político até o momento. No entanto, conforme apurado pela equipe do jornal Em Tempo, o ex-vereador desistiu da candidatura, abrindo caminho para o ex-gestor da Superintendência da Zona Franca (Suframa).

“Todas as pessoas foram criadas com um propósito e hoje todos nós estamos vivendo esse propósito. Hoje é um dia histórico para o Amazonas. Quero agradecer a você Wilson Lima, pela confiança que teve em nos receber nessa chapa que será vencedora. Quero me colocar à disposição do governo estadual como uma ponte para o governo federal. Estamos aqui para defender a nossa Zona Franca de Manaus, estamos para construir ventores alternativos à nossa economia. Esse é o momento de nos unirmos, essa é uma chapa jovem, com vitalidade. É isso que nosso estado merece”, destacou Coronel Menezes, candidato oficial da chapa ao senado.

