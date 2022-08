O resultado de pesquisa estimulada aponta que Wilson Lima apresenta cerca de 33,3% das intenções de voto do eleitorado amazonense. Em seguida, Amazonino Mendes possui 30,8%

Manaus (AM) – Na disputa pelo Governo do Amazonas, o governador Wilson Lima (União Brasil) aparece na frente das intenções de voto, ultrapassando Amazonino Mendes (Cidadania). Os dados são do levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Iveritas, divulgado nesta quinta-feira (4).

O resultado de pesquisa estimulada aponta que Wilson Lima apresenta cerca de 33,3% das intenções de voto do eleitorado amazonense. Em seguida, Amazonino Mendes possui 30,8%.

Já o senador Eduardo Braga (MDB) marca 16,7% das intenções de voto, e Carol Braz (PDT) com 3,7%. O grupo de entrevistado que não respondeu soma 4,4%, enquanto que brancos e nulos aproximadamente 4%.

Na pesquisa espontânea, Amazonino tem 24,9 %, e o Wilson Lima aparece com 24,7%. Em terceiro lugar, o levantamento indica Eduardo Braga com 12,9%.

Em relação a rejeição, Amazonino possui maior concentração de pontos, com 22,5%. Já Wilson Lima possui 20,2%, e Eduardo Braga aparece como o terceiro mais rejeitado, com 16,1%. A rejeição por todos os candidatos ao governo do Amazonas é 4,2%, e os que não sabem responder somam 10,5%.

Ao todo, pesquisa de intenção de voto do Instituto Iveritas entrevistou cerca de 5,6 mil eleitores. O campo de pesquisa alcançou a capital amazonense e 11 municípios do estado, no período de 22 a 26 de julho deste ano. São eles: Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Coari, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Maués, Parintins, Careiro Castanho, Autazes e Tefé.

Sobre a pontuação da avaliação do trabalho do governador Wilson Lima, a pesquisa aponta que 26,7% dos entrevistados classificam como “bom”, outros 16,7% como “ótimo. Já aqueles que avaliam como ruim somam 13,2% e “péssimo” aproximadamente 14,2%.

Senado

Nas manifestações de voto para o senado, na pesquisa de intenção de voto espontânea, o ex-prefeito de Manaus Arthur Neto (PSDB) possui 23,4 pontos. Em segundo lugar, o senador Omar Aziz (PSD) aparece com 18,8%. Logo atrás, em terceiro lugar, Coronel Menezes concentra 11,3% das intenções de voto.

Um dado significativo é o relacionado ao grupo que não sabe responder em qual candidato vai votar nas eleições. No total, esses eleitores somam 35,1%, mais de 10 pontos em comparação ao candidato com a melhor posição. Os dados refletem a opinião do amazonense pouco solidificada sobre quem votará para ocupar o Congresso Nacional. Já brancos e nulos são 2,7%.

Já na pesquisa de estimulada, Arthur Neto permanece em primeiro lugar, com 31,2%. Omar Aziz aparece com 24%, e coronel Menezes com 15,9%.

O estudo aponta Arthur Neto como o candidato mais rejeitado para o senado, com 21,4%. Em seguida Omar Aziz com 20,6%, e Coronel Menezes com 18,2%.

