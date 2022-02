Colônia Oliveira Machado recebe mutirão de cidadania do Governo do Amazonas

Manaus (AM) – Com o objetivo de aproximar as forças de segurança da população, foi realizado, neste sábado (18), um conjunto de ações de cidadania para a comunidade localizada no entorno das escolas estaduais Professora Roxana Pereira Bonessi e Isaac Benzecry, no bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul de Manaus.

A iniciativa é liderada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e envolve diversos órgãos do Governo do Estado.

A programação, que aconteceu das 8h às 16h, ofertou atendimentos na área de saúde, vacinação contra a Covid-19, emissão de documentos de identidade e serviços gratuitos de embelezamento, como corte de cabelo e manicure.

“Determinei à Secretaria de Segurança Pública que entrasse nas comunidades, que conversasse com as lideranças comunitárias e com os moradores, para entender que caminhos a gente vai seguir para melhorar a segurança e dar tranquilidade para essas pessoas. Só isso não é suficiente, outros serviços são importantes. Todo o governo está aqui na comunidade para fazer esse atendimento”, disse o governador Wilson Lima, que visitou as escolas na manhã deste sábado. Ele cortou o cabelo com uma das estudantes do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

A dona de casa Lucila Fernandes, 28, atualizou o cartão de vacinação, cortou o cabelo e aproveitou o serviço de manicure. “Uma oportunidade incrível porque muita gente precisa. Achei muito incrível, em nenhum lugar eu tinha visto”, elogiou.

Entre as principais ações está a emissão de documentos de identificação (RG), por meio das secretarias de Segurança Pública (SSP-AM), e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Serão montados quatro postos de atendimento, com capacidade para emissão de mil RGs, sendo 750 segundas vias e 250 primeiras vias.

A ação busca reduzir a demanda pela emissão de documentos, que se acumulou durante os períodos mais agudos da pandemia de Covid-19.

A emissão conta com o apoio de servidores do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), da SSP-AM. A Sejusc vai oferecer, ainda, atendimento psicossocial e jurídico na Carreta da Mulher.

Serviços oferecidos:

Sejusc

Emissão de até mil RGs (750 segundas vias e 250 primeiras vias).

Atendimento psicossocial e jurídico na Carreta da Mulher.

SES-AM / FVS-RCP

Aplicação das 1ª, 2ª e 3ª doses de vacina contra a Covid-19, na população a partir de 12 anos.

Exames básicos como aferição de pressão arterial, glicemia e IMC; orientação nutricional, consulta de enfermagem na saúde da mulher, oferta de testagem rápida de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e outros.

Faar

Dicas de exercícios respiratórios por meio do projeto Respirar.

Atividades esportivas oferecidas pelo Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci).

Detran-AM / Afeam

Atendimentos para todos os serviços de veículos e CNH

Atividades lúdicas para crianças sobre educação de trânsito.

Stand para tirar dúvidas dos moradores sobre os projetos do Programa Detran Cidadão, como “CNH Social” e o “Motociclista Legal”.

Serviços de transferência veicular, primeiro emplacamento, licenciamento anual, mudanças de UF, cor e característica, além da emissão do documento de rodagem (CRLVe) e o de transferência (ATPV-e).

Emissão de taxas de segunda via, transferência de prontuário, troca e adição de categoria, bem como renovação de CNH.

Em parceria com a Afeam, será feita a liberação de crédito para mototaxistas.

SSP-AM

Exposição de equipamentos utilizados por unidades especializadas, como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas.

Atendimentos feitos pelo Departamento de Prevenção à Violência (DPV/SSP), como escuta e acolhimento psicossocial, cadastro para viabilização de internação de dependentes químicos.

Palestras educativas sobre violência, bullying e saúde.

Cetam

Serviço de massoterapia, tranças e penteados, corte de cabelo, barbearia e esmaltação.

Sect / Suhab

Serviço de regularização fundiária.

Cultura e Economia Criativa

Atividades culturais.

Ipem

Registro de reclamações relacionadas a medidores de energia, postos de combustível, supermercados e hidrômetros.

Ação teve o objetivo de aproximar as forças de segurança do Estado da população

