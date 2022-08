Mini Miss Amazonas, Maria Cecília concorre a título nacional em Porto Alegre

Manaus (AM)- O mundo Miss ganha uma representante cheia de charme para disputar a mini coroa nacional ainda este ano. Maria Cecília Ferreira, de 8 anos, foi aclamada Mini Miss Amazonas e deve participar do certame em Porto Alegre, em dezembro.

A pequena bela entrou no mundo miss aos 6 anos quando ganhou o título de Cinderela do Amazonas 2020. Maria concorreu com 16 meninas de Manaus e municípios na categoria mini. Além de Miss, ela também é digital influencer infantil, blogueira, ginasta, bailarina e atriz em formação.

Em dezembro, Cecília defende o título para o Amazonas de mini Miss Brasil. O evento é produzido pela Space e ocorrerá durante três dias com desfile de beleza, desfile de gala, show de talento e desfile de traje típico.

Estudante do 3º ano do ensino fundamental, Maria Cecília adora matemática. A caçula de seis irmãos é uma filha muito amorosa e carinhosa. A Mini Miss está nas redes sociais com o @maria.cecilia.f.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

