Manaus lança edital de fomento à cultura do Concurso Prêmio 2022 – Thiago de Mello

Manaus (AM)- Será lançado nesta sexta-feira (5), o edital “Concurso Prêmio Manaus 2022 – Thiago de Mello”, a partir das 19h, no estacionamento ao lado do Museu da Cidade de Manaus (Muma), localizado na avenida 7 de Setembro, s/nº, Centro.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), realiza o lançamento.

O novo edital da gestão do prefeito David Almeida é dividido para artistas e profissionais da cultura e para novos talentos, e pretende premiar projetos voltados aos segmentos das artes e cultura na cidade de Manaus.

O lançamento do edital, que será aberto ao público, vai contar com as apresentações artistas do grupo de samba Mulheres na Roda de Samba, da banda Tucandeira, do DJ BS Rapha, do violinista Fabrício Cromwell, do cantor Hemit, do educador e poeta cordelista, Gui Cordel, além da grafiteira Lori Paes.

Thiago de Mello

O poeta homenageado nasceu no município de Barreirinha, interior do Amazonas. Ainda na infância, mudou-se com a família para Manaus. Em 1946, ingressou na Faculdade Nacional de Medicina no Rio de Janeiro, mas não concluiu o curso para seguir a carreira literária. Através de suas obras muitos puderam conhecer a Amazônia por um prisma diferente.

Thiago é autor de obras como Silêncio e Palavra (1951), Manaus, Amor e Memória (1984) e Mormaço na Floresta (1981). Além de Os Estatutos dos Homens (1977), um contundente manifesto literário de combate à ditadura no Brasil.

