Espatódea Trupe inicia mês de agosto com programação cultural

Manaus (AM)- O mês de agosto iniciou e a Companhia Espatódea Trupe está com uma programação cultural voltada para todos os públicos.

Neste domingo (7), às 19h, a sede da Companhia, localizada na Rua do Comércio, 48-B, 2 andar, Parque 10 de Novembro, recebe o público para a apresentação do espetáculo de Dança “Peneral”. Inspirado na música “Infinito Particular” de Marisa Monte, o espetáculo busca expressar sentimentos e sensações, que o eu feminino leva consigo.

Com a direção de Gleice Kelly Medeiros, co- produção Rafael Albuquerque e bailarinos Debora Judite; Juliana Oliveira e Gleice Kelly Medeiros, o espetáculo terá entrada no valor de R$ 20 e vagas limitadas.

Já na segunda, dia 8 de agosto, a Espatódea pega a estrada em direção a Itapiranga-AM (Comunidade Enseada) e dia 16 para Silves-AM Comunidade Bela Vista, para apresentação de Teatro Educação no Trânsito.

Quatro amigos são construtores mágicos, trabalham criando cidades encantadas de fábulas e histórias em quadrinho da vida moderna. Todo mundo já ouviu histórias com príncipes, princesas, bruxas, e castelos gigantescos, mas ninguém sabe como funciona para criar tudo isso nos tempos atuais. Esse é um trabalho para eles; Agnes Catraca, Beto Serra, Zé Lima e Dinho Parafuso.

O espetáculo ensina leis, sinalização e comportamento no trânsito para crianças de forma lúdica e divertida através do trabalho dos quatro amigos da construtora mágica. Evento gratuito para toda a comunidade.

A dramaturgia e direção é de Emille Nóbrega, com elenco de Emille Nóbrega, Junior Victorino, Wesley Craveiro e Wendell Ramos, técnica e produção de Árlisson Cruz.

No período de 8 a 13 de Agosto das 19h às 21h, a Espatódoea Trupe em parceria com Empire Dance School promovem a Semana de Porta Abertas com intensivo de aulas de Dança de Salão com preços promocionais para todos que desejam iniciar o aprendizado. Todas as informações estão no Instagram @schoolempiredance ou pelo telefone (92) 98123-3871.

*com informações da assessoria

Fotos: Divulgação

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Cine Casarão terá quatro estreias nesta semana

Circuito cultural movimenta Largo São Sebastião

Casa das serpentes do Musa reabre para visitação