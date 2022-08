9ª edição dos Jogos Internos do Parque do Idoso acontece em Manaus

Todas as disputas entre os idosos são de acordo com a classificação por idade

Manaus (AM)- Acontece nos dias 11 e 12 de agosto, a 9ª edição dos Jogos Internos do Parque Municipal do Idoso (Jipi). O evento esportivo acontecerá, nos horários das 8h às 12h e 14h às 17h, nas dependências do parque, localizado na rua Rio Mar, nº 1.324, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

A programação contará com as modalidades de chute ao gol, futpenalty, dominó, argola, lançamento ao alvo, boliche, taco no disco, lance livre na cesta e natação. Todas as disputas entre os idosos são de acordo com a classificação por idade e classificadas em quatro categorias: I-50 a 59; II- 60 a 64; III- 65 a 69 e IV- 70 em diante.

As competições acontecem desde 2012 e, em 2020 e 2021, não foram realizadas por conta da pandemia. Os jogos internos são também uma seletiva de atletas que representam o Parque Municipal do Idoso nas “Olimpíadas da Terceira Idade”, realizada pela Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel). O Parque Municipal do Idoso (PMI) é bicampeão das Olimpíadas e, este ano, está treinando 95 idosos.

Além de promover a prática de exercícios físicos, integração, saúde e bem-estar dos idosos, as atividades melhoram a autoestima e aumentam o espírito de competitividade e o desejo de aproveitar o melhor da vida.

“O Jipi é sempre muito esperado pelos idosos. Cada ano que passa a procura pela competição aumenta. É um momento em que os idosos levam a sério o espírito de competição, são dias em que eles se juntam para torcer uns pelos outros com alegria, competitividade e companheirismo na luta pela tão sonhada medalha”, disse a gerente de atividades do Parque Municipal do Idoso, Ana Beatrice Carvalho.

Iranilse Paiva, 69, participa desde a 1ª edição do Jipi em 2012 e continua com o mesmo espírito de competitividade.

“Estamos treinando diariamente, já possuo diversas medalhas e, este ano, eu quero ganhar muito mais. Foram dois anos sem atividades por conta da pandemia, agora esse Jipi tem um gostinho de superação e celebração”, contou.

O parque trabalha diariamente com atividades esportivas, recreativas e culturais com os idosos e, por meio de competições, como o Jipi, ajudam no desenvolvimento emocional e físico, contribuindo para o fortalecimento da saúde do corpo e da mente.

“A prática esportiva é muito importante para a pessoa idosa, pois melhora a saúde, proporciona bem-estar e traz ânimo para a vida deles. Hoje, o esporte é uma das ferramentas mais importantes de inclusão social, e os atletas do PMI são campeões em mostrar que não têm idade para competir. Cada vez mais, a Prefeitura de Manaus vem investindo em atividades que promovem qualidade de vida aos idosos, fomentando o esporte na terceira idade e fortalecendo a Política Municipal do Idoso”, declarou a diretora-presidente da Fundação Doutor Thomas, Martha Moutinho.

Cronograma de Atividades:

Dia 11

8h às 12h – Cerimônia de abertura – Protocolo oficial do Jipi – Desfile dos atletas, acendimento da pira olímpica, apresentação artística da turma de ginástica da professora Vilma Fontão.

Competições – Chute ao gol e futpenalty

14h às 17h – Jogo de bocha, dominó e natação

Dia 12

8h às 12h – Jogos de Salão – argola, lançamento ao alvo, boliche, taco no disco e lance livre na cesta

