“Democratas de fachada”, diz Bolsonaro sobre manifesto da USP

Neste sábado (6), o presidente Jair Bolsonaro disparou em grupos de WhatsApp uma mensagem criticando a carta a favor da democracia lançada pela Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo).

O chefe do executivo federal afirmou que os signatários do documento são “democratas de fachada” e que o objetivo deles é “a volta daquele que acomodou essa escória toda no Poder, de 2003 a 2016, quando roubavam o Brasil em perfeita harmonia”.

A afirmação é uma indireta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que, atualmente, lidera as pesquisas de intenções de votos. O petista não foi citado no manifesto, no entanto, Bolsonaro tem tentado associar a carta ao pré-candidato adversário.

O presidente da República ainda acusou os signatários de serem favoráveis a corrupção, a liberação das drogas e da “destruição” do agronegócio.

O manifesto em defesa da democracia foi aberto ao público e já alcançou mais de 765 mil assinaturas. O documento não faz qualquer menção a Bolsonaro, porém, faz críticas aos que são contrários ao sistema eleitoral brasileiro e realiza ameaças contra as intituições.

Empresários, artistas, advogados, banqueiros e integrantes do Ministério Público resolveram aderir à manifestação e assinaram a carta. De lá para cá, outros grupos também divulgaram textos pró-democracia e liberdade de expressão.

