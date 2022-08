Primeiro presidente de esquerda da Colômbia, Gustavo Petro toma posse hoje

Cerimônia de posse no dia 7 de agosto é uma tradição no país; nesta data, comemora-se a Batalha de Boyacá, um dos principais momentos fundadores da Colômbia desde a campanha de independência, concluída em 1819

O presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, toma posse neste domingo (7) e entra na história como o primeiro líder de esquerda a governar o país. A gestão de Petro na Presidência segue até 2026.

Com 50,44% dos votos, o equivalente a 11.281.013 milhões de votos, Gustavo Petro foi eleito no segundo turno das eleições em 19 de junho, vencendo o empresário Rodolfo Hernández, então candidato populista de direita.

No mesmo dia da posse, o presidente Iván Duque encerra seu mandato e se despede da Casa de Nariño, sede do governo da República da Colômbia.

Ter a cerimônia de posse do novo presidente no dia 7 de agosto é uma tradição na Colômbia. Nesta data, comemora-se a Batalha de Boyacá, um dos principais momentos fundadores da Colômbia desde a campanha de independência, concluída em 1819.

Como será a cerimônia de posse na Colômbia?

O ato cerimonial reúne vários momentos importantes na posse do presidente na Colômbia. Começa com o hino nacional, mas seu elemento central é o juramento do novo presidente.

O presidente eleito na Colômbia deve tomar posse perante o Congresso da República e recitar: “Juro por Deus e prometo ao povo cumprir fielmente a Constituição e as leis da Colômbia”, conforme estabelecido pela Constituição.

A carta política alerta ainda que, se por algum motivo o presidente não puder prestar juramento no Congresso, “o fará perante o Supremo Tribunal de Justiça ou, na sua falta, perante duas testemunhas”.

Após o juramento, a faixa presidencial é imposta e o vice-presidente, neste caso a vice-presidente Francia Márquez, é empossada.

O evento, tradicionalmente realizado na Plaza de Bolívar, em Bogotá, também inclui um discurso do presidente do Congresso e do presidente eleito, que costumam ser longos devido ao tempo que marcam.

Economia na Colômbia

A Colômbia, como outros países da região, está passando por um momento econômico desafiador, com a inflação disparando e o peso seriamente desvalorizado em relação ao dólar.

Críticos dizem que o plano de Petro para que a Colômbia não tenha mais um modelo de economia petrolífera extrativista influencia para desencorajar investimentos estrangeiros, desestabilizar mercados e desvalorizar a moeda.

*Com informações da CNN

