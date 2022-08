Vídeo: Homem cai de telhado após assalto e apanha de moradores no Lírio do Vale

Manaus (AM) – Um homem até o momento não identificado, apanhou de populares na noite deste sábado (6). O crime aconteceu na rua Cinco, no bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme explicaram algumas testemunhas, o homem é suspeito de ter assaltado uma mulher em um posto de gasolina.

Veja o vídeo:

Segundo informações de moradores, o suspeito ainda desferiu dois tapas contra o rosto da mulher e ao perceber que estava sendo perseguido pelos moradores, decidiu invadir casas e pular sobre os telhados.

“O homem-aranha do crime”, como foi chamado pelos moradores, caiu do telhado e nesse momento, os populares indignados com a prática de assaltos no local começaram a batê-lo até a chegada da Polícia Militar (PMAM). Ele foi levado para um Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e deve ser encaminhado para uma delegacia de polícia, onde prestará depoimento.

