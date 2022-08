Corpo de homem é encontrado embaixo de casa no bairro Compensa

Manaus (AM) – O corpo de um homem não identificado foi encontrado na manhã deste domingo (7), na Rua do Comercio, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações preliminares, houve um tiroteio na madrugada de sábado para domingo naquela localidade e uma das moradoras relatou que ouviu alguém bater à sua porta pedindo socorro.

Mas a moradora conta que não abriu a porta por sentir medo. Então, quando ela percebeu que estava mais calmo, ela resolveu abrir a porta de sua casa e se deparou com o corpo de um homem não identificado. A vítima foi atingida com três tiros, sendo, dois no peito e um nas costas.

As informações da polícia militar são de que esse homem estava junto com mais dois suspeitos que também foram feridos e conseguiram escapar.

O Instituto médico Legal esteve no local para remover o corpo e a Polícia Científica para constatar o óbito. Será realizada uma investigação sobre o crime.

