Após briga de bar, sargento e amigo são mortos a tiros em Manaus

De acordo com informações, a dupla estava consumindo bebidas alcoólicas no estabelecimento, quando se envolveram numa discussão

Manaus (AM) – Uma briga de bar resultou na morte do sargento da Marinha Osmar Caetano de Lima, de 41 e de Fagner Fernandes Silva, 29, na madrugada deste domingo (20), na rua Rogério Magalhães, bairro Cidade Nova, zona norte da capital.

De acordo com informações, a dupla estava consumindo bebidas alcoólicas no estabelecimento, quando se envolveram numa discussão e sofreram disparos das outras pessoas que estava na discussão. Uma mulher seria uma das autoras do crime, mas não teve a identidade revelada para não atrapalhar a investigação policial.

O sargento e o amigo ainda foram encaminhados para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus, mas não resistiram aos disparos. O caso segue investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Bebê de 1 ano morre com sinais de estupro e agressão; mãe e padrasto são suspeitos

Detento do semiaberto morre após ataque no Jorge Teixeira

Adolescente morre após ataque a tiros no Mutirão