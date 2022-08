Operação Catraca reforça segurança nos ônibus da zona oeste de Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizou, na tarde desta segunda-feira (8), mais uma operação Catraca, ação preventiva para inibir assaltos a ônibus em Manaus. Barreiras surpresas foram montadas em alguns pontos da zona oeste da cidade.

A operação segue ao longo da semana, com atenção especial para bairros com o maior índice de crimes como roubo e furto. A ação ocorreu por meio de abordagens, com policiais embarcando nos ônibus, para vistoria dos veículos em circulação nas principais avenidas.

O motorista do ônibus da linha 641, Márcio Silva, 41, ressaltou a sensação de segurança ao ter o veículo abordado pelos policiais na avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, zona oeste.

“Essa operação é fundamental para nós profissionais e para a população. Com esse reforço policial, a gente trabalha mais tranquilo. Porque essa avenida é muito perigosa, é uma área de muito assalto, mas com os policiais atuando a gente fica mais seguro. Às vezes peço para a PM parar o veículo só para fazer uma revista, mesmo que não tenha suspeitos, só para trazer mais tranquilidade e segurança”, ressaltou o motorista.

De acordo o sargento da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Alex Lacerda, as abordagens fixas são feitas pela parte da tarde, durante o horário com o maior fluxo de passageiros.

“Essa operação visa inibir as ações dos criminosos nessa área do aeroporto, principalmente nesse horário de pico, por isso, nós atuamos com a operação. Por determinação do Comando de Área Oeste, a operação é desencadeada todos os dias”, enfatizou o sargento.

Denúncias

A população pode colaborar com o trabalho da Polícia Militar, ao saber ou ser vítima de ações criminosas, denunciando por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

