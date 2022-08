Motorista é executado a tiros após fazer compras em feira de Manaus

Manaus (AM) – Após comprar banana e goma de tapioca, o motorista Jesse Eleoterio Cardoso foi executado com oito tiros na saída da feira do Nova Cidade, localizada na avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

Conforme as informações de testemunhas repassadas aos policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Jesse havia acabado de fazer compras na feira quando, ao voltar para o carro, foi surpreendido por dois pistoleiros, que dispararam mais de 20 disparos de arma de fogo.

Após a ação criminosa, os assassinos fugiram em uma motocicleta sem serem identificados.

De acordo com informações de testemunhas, que preferiram não se identificar, os autores do crime teriam chegado primeiro ao local onde se passavam por clientes. Após chegar na feira, os dois homens ficaram o observando até o momento em que ele saiu e efetuaram os disparos.

Conforme os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a arma utilizada na execução foi uma pistola calibre 9 milímetros. Jesse foi assassinado com seis tiros na cabeça e dois nas costas.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima já tinha passagem pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além disso, Jesse estava com um alvará de soltura expedido no mês de maio deste ano.

O carro, modelo Ford Ka, na cor prata, não era de propriedade da vítima. O veículo pertence a uma locadora de veículos, conforme a polícia. Dentro do automóvel, a perícia encontrou a quantia de R$ 521.

Com base nas informações levantadas no local do crime, a polícia acredita que o crime pode se tratar de uma execução motivada pelo tráfico de drogas. A investigação fica a cargo dos policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo da vítima foi removido e levado para a sede do Instituto Médico Legal (IML) para passar por exame de necropsia e posteriormente ser entregue aos familiares.

