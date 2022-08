Zagallo comemora aniversário de 91 anos com alta hospitalar

Zagallo está comemorando 91 anos, nesta terça-feira (9). Felizmente, o Velho Lobo poderá celebrar mais um ano de vida em casa. O ídolo do futebol brasileiro foi internado no dia 26 de julho, em um hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e só recebeu alta no último domingo. O ex-treinador se recuperava de uma infecção respiratória.

Em suas redes sociais, Zagallo publicou uma foto ainda no quarto do hospital, mas recuperado. Na legenda, o ex-jogador revela que foram dias difíceis, mas que já está “113% recuperado”.

Com bom humor, Zagallo continua: “Muito obrigado pelo apoio de todos! Vocês vão ter que me engolir”, disse também na legenda.

Pelé inclusive demonstrou apoio à recuperação do colega através da publicação. “Saúde todos os dias, meu amigo”, disse o ex-camisa 10.

O Velho Lobo esteve presente em quatro dos cinco títulos de Copa do Mundo da seleção brasileira. Em 1958 e 1962, esteve em campo como jogador, foi técnico do time campeão em 1970 e coordenador técnico na conquista de 1994.

A internação

Zagallo foi internado no dia 26 de julho, em um hospital da Rede D’Or, na capital carioca. Durante os 12 dias de internação, o ex-treinador foi encaminhado para a unidade semi-intensiva, mas se manteve lúcido e respirando sem o auxílio de aparelhos.

Apesar da infecção respiratória, o ex-treinador, de 91 anos, reagiu bem ao tratamento e recebeu alta na manhã deste domingo. Os exames não acusaram a presença do coronavírus. Na manhã do domingo, o ex-jogador recebeu alta e pôde ir para a casa.

