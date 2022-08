Atletas amazonenses de luta olímpica buscam vaga no Sul-Americano

Manaus (AM)- Os atletas de luta olímpica amazonense Helisson Bresson, Vitor de Lima, Viviane de Almeida e o treinador Anderson Alves embarcam nesta quarta-feira (10), rumo ao Distrito Federal, onde disputarão uma sequência de competições que fazem parte do calendário oficial da Confederação Brasileira de Wrestling (CBW). O quarteto foi contemplado com passagens áreas por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“Estaremos sempre apoiando os atletas amazonenses para que eles possam estar em campeonatos de alto nível no país. Acompanhamos o trabalho dos atletas de wrestling que, neste momento, estão com a bandeira do Amazonas em uma das competições mais importantes da modalidade. E tenho certeza que irão representar o nosso estado com muito orgulho, trazendo medalhas na bagagem”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Disputando em diferentes categorias os atletas enfrentam quatro competições entre os dias 12 a 14 de agosto. Entre as atividades estão: a Copa Brasil de Wrestling – CBI Sênior; Campeonato Brasileiro Sub-15 e o Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-20.

Os eventos fazem parte do calendário oficial do wrestling nacional 2022 e receberão competidores de diversos estados brasileiros que, além da briga por medalhas, buscarão pontuação para o ranking nacional da modalidade, além de classificação para os Jogos Sul-Americano, que acontecem em outubro.

“Iremos em busca de bons resultados, a preparação dos atletas foi intensa desde a parte física, técnica e psicológica, nossa equipe está focada em conquistar o máximo de vagas possíveis por categoria, até porque estamos indo com bastante atletas. Estamos gratos por todo apoio recebido pela Faar e vamos em busca de alcançar nosso objetivo”, comentou o treinador da equipe de wrestling Anderson Alves.

Praticando a modalidade a mais de um ano, Vitor de Lima, coleciona títulos nos estilo livre e greco-romano. A conquista mais recente foi a medalha de ouro nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), disputados na cidade do Rio de Janeiro. Para o atleta o campeonato será fundamental para crescimento na modalidade.

“Estou bastante ansioso para as competições e as minhas expectativas são as melhores, treinei bastante e tenho certeza que vou dar o melhor para representar o meu estado da melhor forma. Ainda espero crescer muito no wrestling e ganhar muitos títulos Brasil a fora”, afirmou o atleta de wrestling, Vitor de Lima.

Sonhos

Destaque na modalidade Viviane de Almeida, campeã do Campeonato Amazonense de Luta livre e bicampeã no Campeonato Brasileiro de Wrestling, disputará na categoria 57 quilos sênior, atleta, destacou sobre seu maior objetivo na competição que se aproxima.

“Tenho como meta chegar em 1º lugar para conquistar vaga na seleção brasileira. Os meus maiores incentivadores são os meus pais, que sempre me apoiaram e tenho como sonho representar o Amazonas nos Jogos Olímpicos e sei que com força e dedicação vou realizar”, comentou.

