Com doações 28% abaixo da média diária, estoque de sangue do Hemoam está em nível crítico

Manaus (AM) – A doação de sangue no Amazonas ainda sofre os impactos da pandemia de Covid-19. Apesar das campanhas de incentivo aos doadores, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia (FHemoam) fechou o primeiro semestre com o estoque em baixa, com queda de 28%. Em média, foram coletadas 150 bolsas doações por dia, contra a média de 210 comum no período pré-pandemia.

Os esforços do órgão conseguiram melhorar os níveis do estoque sanguíneo, mas a situação ainda é preocupante. Gerente de captação de doadores do FHemoam, Margareth Gato explica que a pandemia de Covid-19 causou um grande abalo.

“Desde o auge da pandemia, nós sentimos a ausência de, aproximadamente, 70 doadores por dia. Após o Covid, a gente sente falta dessas pessoas e, devido a isso, estamos desde janeiro tendo essa oscilação para baixo do estoque de sangue”, explicou.

Com os níveis de doações abaixo do esperado podem comprometer a realização de cirurgias, pontuou a gerente.

Ciente da importância da doação, o eletricista Azamor Teixeira, 60, atendeu ao chamado do órgão e compareceu ao Hemoam, na semana passada.

“Essa boa ação começou há muito tempo, há mais de trinta anos. Essa semana o Hemoam me mandou uma mensagem, que estavam precisando de sangue O+ e eu agendei para vir. É gratificante para a gente, sempre tem alguém precisando”, afirmou.

Requisitos

Para doar sangue, além de uma boa saúde, é necessário ter entre 18 a 69 anos e pesar mais de 50 quilos. No dia do ato, uma boa alimentação e uma boa noite de sono (pelo menos seis horas na noite anterior) são importantes para o bem-estar. Também é necessário estar munido de documento de identidade oficial com foto (RG, CNH, passaporte ou Carteira de Trabalho).

A instituição também dispõe de um guia completo com dúvidas sobre o antes e o depois da doação através do site (HEMOAM – Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas). Se o doador ainda tiver dúvidas telefonar para os números 3655-0166 ou 3655-0271; ou ainda enviar mensagem pelo WhatsApp 98431-9920.

*Com informações da assessoria

