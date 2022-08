Jovem é preso por usar vídeo íntimo para extorquir universitária em Manaus

Manaus (AM) – Arlesson Lucas Pinheiro, de 18 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (10), após tentar extorquir uma estudante de medicina ameaçando divulgar um vídeo íntimo dela. Ele a ameaçou após ela negar dinheiro ao jovem. A prisão aconteceu no bairro Coroado, na zona Leste da capital.

De acordo com as informações do delegado Denis Pinho, titular da Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos (DRCC), a estudante procurou a especializada relatando as ameaças que estava sofrendo por parte do criminoso.

Ainda conforme a autoridade, a jovem de 21 anos deu detalhes informando que o homem havia entrado em contato com ela através de um perfil fake nas redes sociais. Ele iniciou as ameaças dizendo que tinha um vídeo íntimo dela e que para não divulgar, teria que pagar um valor alto, e para confirmar que ele possuía o vídeo, o criminoso mandou um print.

Após comprovar que teria o material comprometendo a universitária, o homem foi exigiu que a mesma realizasse um PIX no valor de R$ 30 mil. De acordo com a polícia a conta do pix pertence a uma mulher que não teve a identidade divulgada, e que nega o conhecimento sobre a extorsão.

De acordo com o delegado as investigações seguem para a identificação de outras pessoas envolvidas no caso desta vítima e também de outras possíveis vítimas espalhadas pelo país. Além disso um ex-namorado da universitária também é investigado pela participação na extorsão.

“Conseguimos identificar também uma pessoa que está em Santarém, no estado do Pará. Uma outra pessoa que teve um relacionamento íntimo com ela. Deve ser a pessoa que possivelmente repassou esse material e fez toda essa trama criminosa para extorquir a vítima”, explicou o delegado.

Conforme o delegado, Arlesson confessou a autoria do crime e informou a participação desse ex- namorado da vítima. O criminoso ainda Confessou que a universitária não era a primeira primeira vítima deles, e que eles realizam com frequência estes golpes.

Após prestar esclarecimentos o criminoso foi preso em flagrante e permanece na carceragem da unidade policial, onde está à disposição da Justiça. Ele vai responder pelo crime de extorsão qualificada e associação criminosa.

Edição Web: Bruna Oliveira

