Adolescente de 14 anos é executado com 17 tiros em Manaus

Manaus (AM) – Um adolescente de 14 anos, identificado até o momento apenas como Alessandro, foi executado com 17 disparos de arma de fogo pelo corpo, na madrugada desta quarta-feira (10), na Alameda Esperança da comunidade Nossa Senhora de Fátima 1, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, Alessandro estava caminhando pela rua 64, quando homens armados o perseguiam, e, ao se aproximar do adolescente, iniciaram a série de tiros contra ele.

Ainda segundo as testemunhas, a vítima tentou correr dos criminosos, porém foi alcançada na Alameda Esperança, onde foi executado.

Na ação criminosa, um salão de beleza teve a porta danificada após ser atingido pelos disparos. Moradores da área não quiseram dar mais detalhes sobre o fato, por medo de represálias por parte de criminosos da região.

Os policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e acionaram todas as equipes competentes para realizar as investigações. Segundo a polícia, devido às características, o crime pode estar relacionado a acerto de contas com o tráfico de drogas.

O corpo do adolescente foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O crime é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

