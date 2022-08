Homem que matou mãe e filho é preso e revela motivação: “Família X-9”

Manaus (AM) – Carlos Alberson Pereira do Nascimento, de 37 anos, assassino confesso do duplo homicídio de Cynthia Lisboa Avelino Holanda, de 65 anos, e Luiz Carlos Avelino Holanda, de 43 anos, mãe e filho, que ocorreu no último domingo (7), foi preso nesta terça-feira (9) em Manaus.

A prisão aconteceu durante uma ação dos agentes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). De acordo com a delegada Marília Campello adjunto da especializada, Carlos relatou em depoimento que foi à casa das vítimas para realizar um triplo homicídio onde os alvos seriam Cintya, Luiz, e o neto dela que não estava na casa no momento.

As vítimas foram executadas dentro da residência da família, localizada na rua Nobre, no bairro Lago Azul na zona Norte de Manaus. Durante o depoimento de Carlos, ele confessou o crime e informou que a motivação foi porque a “mulher era X-9”.

Além dessas informações, o homem também relatou que o neto da vítima estaria postergando a venda de três armas de fogo. Carlos disse à polícia que as vítimas tinham envolvimentos com o crime.

“Ele alega que matou essas vítimas porque eles eram envolvidos com o tráfico de drogas. Ele ainda disse que a senhora o teria denunciado à Polícia Militar”, explicou a delegada.

Em relação ao neto de Cintya, o criminoso disse que iria matá-lo porque o mesmo vende drogas no bairro. Apesar das alegações feitas pelo criminoso, a polícia não tem registros de informações do envolvimento das vítimas em crimes, porém não descarta a possibilidade que só poderá ser concluída com a elucidação do caso.

Carlos assumiu o crime sozinho. Ele relatou que na ocasião estava passando em frente a residência quando viu a mulher na porta da casa rindo em sua direção. Foi neste momento que ele decidiu entrar e cometer os assassinatos. O homem já tem cinco mandados de prisão em aberto, ele é foragido do estado do Pará.

Apesar do depoimento de Carlos Alberson, a polícia continua as investigações para constatar a participação de outras pessoas e até mesmo de um grupo criminoso.

“Como nós sabemos, nesse crime existe um comparsa ou um mandante do tráfico de drogas daquele local que tenha autorizado essa execução. As investigações continuam para que nós possamos chegar aos co-autores”, ressaltou a delegada.

Após prestar esclarecimentos na unidade policial, Carlos levado para a sede do Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exame de corpo de delito. Posteriormente ele retornou para a carceragem policial onde fica à disposição da Justiça, ele irá responder pelo crime de duplo homicídio consumado qualificado.

Versão da família

A família alega que as vítimas não tinham envolvimento com crimes e pedem justiça para que o caso não fique impune.

