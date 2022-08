Lula visitará Manaus dia 2 de setembro, confirma deputado estadual Sinésio Campos

De acordo com Sinésio, a confirmação veio após uma conversa do parlamentar com a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffman

Manaus (AM) – O presidente do Partido dos Trabalhadores do Amazonas (PT-AM), deputado estadual Sinésio Campos, afirmou, nesta quarta-feira (10), que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Manaus dia 2 de setembro para reforçar o compromisso com a manutenção da Zona Franca de Manaus (ZFM).

De acordo com Sinésio, a confirmação veio após uma conversa do parlamentar com a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffman.

“Gleisi me assegurou que no dia 2 de setembro, uma sexta-feira, Lula estará aqui. Diferente de outros, ele não fará motociata, mas uma caminhada junto à população”.

“Ele não pensa somente em grandes colégios eleitorais como Sul e Sudeste, mas também está pensando no povo do Amazonas, pois deixou claro que a manutenção da ZFM é intocável. No organismo vivo a Zona Franca é um coração que pulsa, gerando emprego e renda, sendo uma mola da economia para o nosso Estado”, completou Sinésio Campos.

Segundo Sinésio, Lula também dará enfoque aos projetos que desenvolveu na região como, por exemplo, a construção de conjuntos habitacionais, a construção da ponte sobre o rio Negro, a Arena da Amazônia, as escolas técnicas, o incentivo e melhoria da universidade, bem como o programa Luz Para Todos.

