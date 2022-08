Servidor da Seduc morre esmagado por carreta após cair de moto em avenida de Manaus

A vítima estava a caminho do trabalho na garupa de uma motocicleta, quando o pneu do veículo estourou e ele e o condutor caíram na pista

Manaus (AM) – Mais um grave acidente de trânsito foi registrado, na manhã desta quinta-feira (11), em Manaus. O servidor da Seduc Alcilei Vale Neto, 43 anos, morreu após ser esmagado por uma carreta, por volta das 6h15 desta quinta-feira (11), na avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, na zona Sul, nas proximidades da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), sentido bairro/Centro.

Conforme informações da polícia, a vítima estava a caminho do trabalho na garupa de uma motocicleta, quando o pneu do veículo estourou e ele e o condutor caíram na pista.

Uma carreta que vinha logo atrás não conseguiu parar e atropelou o servidor. A vítima ficou presa debaixo da carreta. O condutor da motocicleta, que estava fazendo corrida por aplicativo para a vítima, não teve ferimentos graves.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Devido ao acidente, além da avenida Rodrigo Otávio, o trânsito ficou complicado na André Araújo, Cosme Ferreira e na Avenida das Torres.

Em nota, o governador Wilson Lima lamentou o falecimento de Alcilei, Gerente de Educação Escolar Indígena da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, e se solidariza aos familiares, amigos e colegas de trabalho do gestor neste momento de luto.

O governador também colocou à disposição da família a estrutura da Secretaria de Educação, que está prestando toda a assistência necessária neste momento de dor.

Histórico

Do povo Mura, Alcilei era natural de Autazes, formado em Ciências Biológicas e em Licenciatura Intercultural Indígena pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Em 2014, ingressou na Seduc e, em 2016, à frente das atividades do movimento indígena, assumiu a Gerência de Educação, onde sempre esteve incansável na missão de executar e assegurar aos povos indígenas uma educação comunitária, intercultural, bi/multilíngue, diferenciada e específica, valorizando suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas.

“Alcilei Vale Neto deixa a certeza que cumpriu sua missão durante os anos dedicados à educação e ao serviço público estadual. Sempre muito atencioso e responsável, era assíduo e estava sempre disponível para ajudar a todos ao seu redor”, finaliza a nota.

Leia mais:

Motociclista fica ferido após acidente de trânsito em Manaus

Vítimas ficam presas nas ferragens em grave acidente na avenida das Flores

Morre motorista arremessado de carro após acidente na avenida das Flores