Sogra e genro são presos por tráfico de drogas na Zona Leste de Manaus

No total foram apreendidos mais de R$ 5 mil reais, além de 605 gramas de oxi

Manaus (AM) – Keila Ferreira Soares, de 37 anos e Ricardo Cardoso da Silva, de 20 anos, sogra e genro, foram presos no final da tarde desta segunda-feira (1), na rua Iraque, na invasão Nova Vitória, na Zona Leste de Manaus. Eles estavam com grande quantidade de oxi e mais de R$ 5 mil.

De acordo com o capitão Soeiro da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais receberam denúncia anônima informando que um indivíduo estava vendendo drogas em via publica. Ao chegarem no local, o homem percebeu a presença da polícia e entrou dentro de uma residência para se esconder.

“Conseguimos chegar até o suspeito e com ele localizamos várias trouxinhas de oxi. Essa casa é de dois andares e começamos uma revista na casa de baixo onde encontramos mais entorpecentes. Chegou mais denúncia informando que na casa de cima onde mora Keila que já foi presa por tráfico de drogas e encontramos um pote de drogas enterrado próximo a escada da casa, além de mais drogas nos guardas-roupas da casa”, explicou.

No total foram apreendidos mais de R$ 5 mil reais, além de 605 gramas de oxi e 204 trouxinhas da mesma substância. Os dois suspeitos foram encaminhados ao 14° Distrito Integrado de Polícia.

A dupla será ouvida pelo delegado e deve responder pelo crime de tráfico de drogas. Eles irão ficar à disposição da Justiça.

