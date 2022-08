Manaus (AM) – Dona de um repertório diversificado, carisma inigualável e talento único, Marina Sena ganha espaço no cenário da música pop nacional desde que lançou o seu primeiro álbum “De primeira”, há um ano. Ela é a atração principal do show no Podium da Arena Amazônia na próxima sexta-feira (19) e conversou com o Amazonas Em Tempo.

Antes mesmo do Brasil conhecer quem é Marina Sena, a artista mineira já se destacava pelo timbre único. Ela começou a carreira na cidade de Monte Carlos há 8 anos. Com um bom material em mãos, a artista começou a se apresentar profissionalmente e ganhar dinheiro com a música.

Em 2015, ela fundou o grupo “A Outra Banda da Lua”, junto com outros quatro músicos da região que tinham como referência sonoridades diversas, como a Tropicália, músicas regionais, samba e pop. Em 2018, ela também passou a integrar a “Banda Rosa Neon”, que fez sucesso na cena mineira e fora dela. No auge dos 25 anos, Marina se tornou um sucesso nacional quando o seu primeiro hit, “Por Supuesto”, estourou nas redes sociais – e, em seguida, nos streamings.

“Das 10 faixas do disco, quase todas elas se tornaram hits. Tudo começou com Por Supuesto, música que ganhou os usuários do TikTok. Na plataforma, essa música tem mais de 30 milhões de visualizações. Admito que já imaginava ter um crescimento na carreira, mas nunca imaginei que seria tudo tão rápido”, confessou a cantora.

Para os fãs da cantora que ganhou os maiores prêmios nacionais de arte e música: Prêmio Multishow 2021 como “Artista Revelação” e “Artista Revelação de 2021”, pela Associação Paulista de Críticos de Artes – APC, ela se destaca pelas performances marcantes e muita segurança e presença de palco. Seu lado sexy também chama a atenção.

“Como uma boa libriana, a sensualidade sempre fez parte da minha personalidade. Nada mais normal do que ela estar atrelada também na minha identidade artística”, confidenciou em entrevista ao Em Tempo.

O show em Manaus, que é um dos mais aguardados do segmento, segundo a própria Marina Sena, vai trazer novidades e muita agitação.

“Já fiz shows no Norte, mas em Manaus será a primeira vez. Estou super animada, porque pelo o que eu conheço, mesmo de longe, Manaus é uma cidade muito rica culturalmente e onde tenho fãs maravilhosos que sempre me cobram de fazer show por aí. Podem esperar uma performance digna de uma popstar. Canto principalmente o repertório do disco, mas surpresas sempre podem pintar”, destacou a cantora que acabou de fazer uma turnê pela Europa.

Adquira seu ingresso

Quem ainda não garantiu o ingresso para ver a cantora Marina Sena no Podium da Arena da Amazônia tem pouco tempo para adquirir a entrada. As entradas estão quase esgotadas. A MIB, organizadora do evento, para completar o line-up, traz quatro nomes de sucesso do cenário manauara para a festa.

O valor da pista é R$ 75 (meia-entrada), a entrada solidária R$ 95 e a inteira R$ 150. Já o front stage é R$ 95 (meia entrada); R$ 115 (entrada Solidária) e R$ 190 (inteira).

Para adquirir a entrada solidária, a pessoa deverá doar um pacote de absorvente menstrual no dia do show. Toda arrecadação vai compor os kits de higiene pessoal que serão entregues pelo projeto Parceiros Brilhantes às mulheres ribeirinhas do interior do Amazonas.

Onde adquirir?

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.baladapp.com.br ou ainda nas lojas da Oba Ingressos no Millenium Shopping e Manauara Shopping.

