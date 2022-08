Homem é baleado na cabeça enquanto almoçava em bar no Centro

Manaus (AM) – Edgar José S. M, de 26 anos, foi baleado na tarde desta sexta-feira (12), por volta das 13h30, no momento em que almoçava em um bar localizado no bairro Centro, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com os policiais da 5° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem deu entrada no Serviço de Pronto-Atendimento no bairro São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus, com ferimentos na cabeça e ombro.

Ele relatou aos policiais que foi surpreendido por indivíduos que efetuaram os disparos na direção dele. Logo em seguida, os suspeitos fugiram sem serem identificados.

A vítima recebeu atendimento médico e será transferida para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, onde deve receber atendimento especializado.

O caso será investigado pela Polícia Civil e a motivação do crime permanece desconhecida.

Leia mais:

Casal é preso com armas e drogas no bairro Petrópolis

Jovem é morto a tiros por pistoleiros no Novo Aleixo

Pistoleiro se passa por cliente e mata comerciante dentro de distribuidora em Manaus