Pistoleiro se passa por cliente e mata comerciante dentro de distribuidora em Manaus

Manaus (AM) – Um comerciante identificado como Roberto Cesar Pereira Vaz, de 47 anos, foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira (11), dentro do próprio estabelecimento, localizado na rua Carazinho, no bairro Vale do Sinai, na Zona Norte da capital.

Segundo informações preliminares repassadas à polícia, o comerciante estava na distribuidora, quando um homem não identificado chegou no local e pediu uma bebida.

Ainda conforme as informações, quando Roberto foi entregar a bebida, o homem sacou uma arma e efetuou dois tiros no comerciante que não resistiu aos ferimentos e morreu na hora, o criminoso fugiu do local em destino ignorado.

Populares acionaram a Polícia Militar, que ao chegar no local isolou a área e acionou os demais órgãos competentes para realizar as investigações.

O corpo da vítima foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime.

