Últimos ingressos para o show de Marina Sena em Manaus

Manaus (AM) – Quem ainda não garantiu o ingresso para ver a cantora Marina Sena no Podium da Arena da Amazônia no próximo dia 19 de agosto tem até este fim de semana para adquirir a entrada com os valores do primeiro lote. A MIB, organizadora do evento, para completar o line-up, traz quatro nomes de sucesso do cenário manauara para a festa.

O valor da pista é R$ 75 (meia-entrada), a entrada solidária R$ 95 e a inteira R$ 150. Já o front stage é R$ 95 (meia entrada); R$ 115 (entrada Solidária) e R$ 190 (inteira).

Para adquirir a entrada solidária, a pessoa deverá doar um pacote de absorvente menstrual no dia do show. Toda arrecadação vai compor os kits de higiene pessoal que serão entregues pelo projeto Parceiros Brilhantes às mulheres ribeirinhas do interior do Amazonas.

Onde adquirir?

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.baladapp.com.br ou ainda nas lojas da Oba Ingressos no Millenium Shopping e Manauara Shopping.

Show

Ninguém pode negar: Marina Sena é potência expoente da música brasileira e veio para ficar. No auge dos seus 25 anos, a cantora leva seu concorrido show, De Primeira (2021), lançado no ano passado, à população manauara na área externa da Arena da Amazônia. Com sua voz aguda marcante e figurinos sensuais, ela desfila hits pop como Por Supuesto, que despontou no TikTok e ganhou versão piseiro do fenômeno João Gomes, Me Toca, Apenas um Neném (parceria com Gloria Groove) e Ombrim, de sua ex-banda Rosa Neon.



Artistas regionais

Quatro outras atrações locais estarão compondo o lineup. DJ BS Rapha, Dan Stump, Karen Francis e Pimenta com Sal vão animar o público em Manaus. A apresentação do evento será comandada por Ariana Paes.

Os portões serão abertos às 19h30 e quem inicia as apresentações é Dan Stump, às 20h30. A cantora mineira é a segunda atração da noite, seguida de Karen Francis. O fechamento da noite fica por conta da dupla Pimenta com Sal. O DJ BS Rapha vai comandar a agitação nos intervalos.

