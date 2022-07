Show de Marina Sena em Manaus contará com atrações locais

Manaus (AM)– A capital amazonense está prestes a receber um dos maiores nomes atuais da música pop brasileira, a cantora Marina Sena que fará show no próximo dia 19 de agosto. Além da cantora, quatro outras atrações locais estarão compondo o lineup: DJ BS Rapha, Dan Stump, Karen Francis e Pimenta com Sal vão animar o público no Podium da Arena da Amazônia. A apresentação do evento será comandada por Ariana Paes.

Marina Sena é a nova sensação da música brasileira, em Manaus, ela irá trazer o show de ‘De Primeira’, seu álbum solo de estreia. Nele, fizeram sucesso, principalmente, músicas como ‘Por Supuesto’, ‘Ombrim’ e ‘Me Toca’. No repertório tem ainda, ‘Foi Match’, ‘Voltei pra Mim’ e ‘Cabelo’.

Para completar o casting de sucesso, a MIB Eventos traz quatro nomes de sucesso do cenário manauara.

“O show traz uma proposta diferenciada de apresentação e conteúdo. Escolhemos a dedo cada uma das atrações, valorizando a cena local e nossos artistas. Vai ser uma experiência incrível!”, comemora Mayara Brilhante, a CEO da MIB Eventos.

Conheça as atrações

Produtor de festas plurais em Manaus, o DJ BS Rapha é quem abre a noite e anima a galera durante os intervalos das atrações. Seus sets misturam muita brasilidade com hits atuais, hinos antigos e músicas que misturam ritmos e gêneros.

Com uma voz potente, Karen Francis reúne as raízes da música negra, as sonoridades africanas e a influência do rap e afrobeat em melodias únicas. A cantora, que é natural do município de Maués, interior do Amazonas, transforma discussões sobre relacionamentos, sexualidade, desejos e ancestralidade em canções marcantes. Ela, que tem mais de 24 mil reproduções no Spotify e 10 mil visualizações no Youtube, foi a ganhadora do Festival Se Rasgum (PA) em 2021.

Durante o show, Karen Francis vai tocar sucessos do EP “Acontecer”, que marca uma nova era na carreira musical dela. Karen também está cotada para ser uma das atrações do Primavera Sound, festival internacional que ocorre na capital paulista em novembro deste ano.

Pimenta com Sal é o projeto das DJs e produtoras culturais Carol Amaral e Carol Pedrosa. Influenciadas por diversas vertentes da musicalidade brasileira e latina, as “Caróis” produzem festas voltadas para o público que gosta de dançar. A Pimenta com Sal é uma experiência. Som, iluminação, decoração, design sensorial, tudo é pensado para deixar o público confortável para se jogar no grelha! A dupla foi contemplada no Edital Natura Musical em 2020, com o projeto Crias do Curupira, em parceria com a cantora Anne Jezini e o multiartista Ademar Marinho.

Na cena há quase 7 anos, Ariana Paes sempre traz sua personalidade na maquiagem e nos looks que usa nos palcos. A modelo trans, Dj e criadora de conteúdo manauara já participou de vários momentos importantes na cena LGBTQIA+ e a mona é a própria representação da diversidade.

Ingressos

O primeiro lote de ingressos para pista e frontstage já estão à venda. O valor da pista é R$ 75 (meia-entrada), a entrada solidária R$ 95 e a inteira R$ 150. Já o front stage é R$ 95 (meia entrada), R$ 115 (Entrada Solidária) e R$ 190 (inteira). A entrada solidária tem preço mais acessível que a inteira e, ao adquirir o ingresso do tipo, a pessoa pode ajudar mulheres amazonenses com a doação de um pacote de absorvente menstrual. As doações serão realizadas por meio da ação SOS Cheia – que é promovida pelos Parceiros Brilhantes, uma organização sem fins lucrativos que atua em prol de causas sociais e solidárias.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.baladapp.com.br ou ainda nas lojas da Oba Ingressos no Millenium Shopping e Manauara Shopping.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Marcella Bártholo é escolhida como atriz revelação nacional

Anime Jungle Party acontece em Manaus

Casa do jazz tem programação cultural gratuita