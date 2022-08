IML do Amazonas disponibiliza cartório para registro de certidões de óbito

Manaus (AM) – Para dar mais celeridade e facilitar a emissão do documento de suma importância para a realização de liberação de corpos e sepultamentos, o Instituto Médico Legal (IML) disponibiliza, em sua estrutura física, um cartório.

Funcionando desde 2015, o local auxilia na emissão de certidões de óbito aos familiares, sem que haja a necessidade de que estes se desloquem para outro lugar a fim de que este documento seja emitido.

A instalação do cartório no IML ocorreu por determinação do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), e o local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Aos sábados, o serviço está disponível das 8h ao meio-dia.

De acordo com o coordenador operacional do IML, Carlos Procópio, essa utilidade ajuda os familiares em momentos de abalo emocional.

“É uma facilitação na demanda de liberação dos corpos, e também as famílias, que muitas vezes não tem um meio de transporte, precisam emitir a certidão, tirar cópias e o que é necessário para realizar um sepultamento, já que nenhum corpo é liberado sem certidão. É uma forma de amenizar o sofrimento das famílias em relação ao processo burocrático”, explicou.

O militar Janderson Alves da Silva não sabia da existência do serviço. Após a perda de um familiar, ele disse que o processo desburocratizado ajudou no momento de tristeza.

“É uma facilidade que a gente não sabia. Fiquei sabendo após essa tragédia com um parente meu e nós viemos aqui. É mais fácil do que ficar rodando pela cidade e muitas vezes com uma fila grande. Então achei boa a intenção deles colocarem um cartório dentro do Instituto”, disse o militar.

*Com informações da assessoria

