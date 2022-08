Circuito +Cultura traz oficinas gratuitas nesta semana, em Manaus

Manaus (AM)- Oficinas voltadas para o setor do audiovisual, dança afrobrasileira, macramê e música, estão na programação do Circuito +Cultura desta semana, de terça a sexta-feira (16 a 19).

O projeto do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, oferece ao público 276 apresentações e oficinas gratuitas, em mais de 80 dias de programação nos espaços culturais do estado.

A Oficina de Coco de Roda, acontece nesta terça-feira (16), no Centro Cultural Palácio Rio Negro, das 12 às 17h. Com entrada gratuita, a oficina mostra a história da dança de roda que veio da região nordeste do Brasil. Os participantes terão contato também com os instrumentos como triângulo, atabaque e zabumba. A oficina é destinada para o público de todas as idades.

Ainda nesta terça, a Oficina de Roteiro e Direção será realizada no Palacete Provincial, das 8h até às 12h. Ao todo, são seis dias de oficina audiovisual ministradas pelo cineasta Bernardo Ale Abinader, com acesso gratuito. Outras informações pelo Whats App (92) 99200 0999.

Outra formação oferecida pelo Circuito é a Oficina Direitos Autorais + Mercado da Música Digital, que acontece nesta quarta-feira (17), no Centro Cultural Palácio Rio Negro, das 14h às 16h30. A entrada é gratuita, por ordem de chegada. Outras informações podem ser conferidas pelo telefone (92) 99166-4388.

A última oficina da semana aberta ao público é a de Macramê. A oficina acontece no Palacete Provincial, na sexta-feira (19), das 9h às 12h. A técnica de tecelagem manual com uso de nós, originalmente usada para criar franjas e barrados em lençóis, cortinas e toalhas, será ensinada gratuitamente. Outras informações (92) 98856-1080.

HORÁRIOS:

• Centro Cultural Palácio Rio Negro, das 12 às 17h

• Palacete Provincial, das 8h até às 12h

• Centro Cultural Palácio Rio Negro, das 14h às 16h30 (Oficina Direitos Autorais)

• Palacete Provincial, das 9h às 12h (Oficina Macramê)

LOCAIS

• Centro Cultural Palácio Rio Negro, Avenida Sete de Setembro, Centro

• Palacete Provincial, Praça Heliodoro Balbi, Centro

Edição Web: Bruna Oliveira

