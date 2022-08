Cauã Reymond entra para a Calçada da Fama de Gramado

O ator Cauã Reymond será a grande atração da 50ª edição do Festival de Cinema nesta quarta-feira (17). A Gramadotur, autarquia que organiza e realiza os eventos públicos de Gramado, em parceria com a empresa gramadense Wert Estada & Co., promovem nesta 50ª edição a reativação da Calçada, com a inclusão das marcas das mãos e assinaturas de mais de dez artistas que passarão pelo evento em 2022.

Além de atravessar o tapete vermelho nesta quarta, o ator Cauã Reymond será homenageado entrando para Calçada da Fama de Gramado, tendo sua marca de mãos e assinatura eternizadas na calçada que tem grandes nomes do Cinema e do audiovisual como Marcos Palmeira, Dira Paes, Antônio Pitanga, Maria Zilda, a cantora Sandy, Antônio Fagundes, Luciano Zsafir, Selton Mello, Bárbara Paz, Eva Wilma, Araci Esteves, entre outros.

Chamado inicialmente de Caminho das Estrelas, a Calçada da Fama em Gramado foi inaugurada em 2007. De lá para cá, dezenas de artistas já tiveram a marca das mãos e assinaturas eternizadas nas placas que figuram nas calçadas e paredes próximas ao Palácio dos Festivais.

Além deles, já tiveram seus nomes eternizados em 2022, Otávio Muller, Johnny Massaro, Julia Dalavia, Araci Esteves e a produtora Sara Silveira. Ainda devem ser eternizados nesta edição comemorativa Letícia Colin, Bete Mendes e Tarcísio Filho.

“É muito importante para nestes 50 anos do Festival, edição épica e que volta a ser presencial, fazer este registro dos artistas através da Calçada da Fama que eterniza a participação deles nesta edição histórica. E, nesta parceria com a Wert, temos a possibilidade de realizar isso com dez artistas diferentes que vão enriquecer a Calçada da Fama”, destaca a presidente da Gramadotur e Secretária de Turismo de Gramado, Rosa Helena Volk. “Estamos participando de um momento histórico que é a comemoração dos 50 anos do Festival de Gramado. Poder estar com a Gramadotur e a organização do evento, promovendo esta ação da Calçada da Fama e eternizando os grandes nomes da dramaturgia nacional e internacional é motivo de orgulho para nós da Wert”, destaca o diretor da Wert, Giovani Ghisleni.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

