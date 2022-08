Iluminação pública de LED contribui para a ação da polícia em Tefé e redução da criminalidade

Tefé (AM) – O município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), na calha do Médio Rio Solimões, registrou queda de 39% nos indicadores de criminalidade, no primeiro semestre deste ano. Além do reforço nas ações integradas do Governo do Amazonas para inibir a ação de criminosos nas regiões de fronteira e divisas do Estado, um novo componente tem atuado como aliado das forças de policiamento da cidade: a nova iluminação pública de LED, sistema que proporciona maior claridade e segurança para os moradores transitarem no período noturno.

Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Nazareno Mota Marinho, já é possível sentir a diferença na rotina diária da polícia e da população. A expectativa, disse ele, é que os indicadores continuem apresentando queda. “Foi nítida a redução das ocorrências, após a conclusão da implantação da iluminação de LED. Com certeza foi um impacto positivo na melhoria da segurança pública”, relatou o secretário.

O coordenador executivo da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), engenheiro civil Marcellus Campêlo, destaca que em todos os 13 municípios em que o programa Ilumina+ Amazonas já foi concluído ou está em sendo implantado, tem sido grande o impacto na segurança pública. “As pessoas estão indo para a frente de suas casas, para as ruas, aproveitando mais o período noturno. Os comandantes dos patrulhamentos locais têm nos reportado que ficou mais fácil fazer as rondas noturnas, pois conseguem ter a visão do início ao final da rua, o que inibe crimes, principalmente roubos e furtos”, destacou.

O Ilumina+ Amazonas é executado pela UGPE, órgão do Governo do Amazonas. Tefé foi um dos primeiros municípios a ter 100% do seu sistema de iluminação pública urbana modificado este ano pelo programa, passando a receber luminárias de LED, com menor impacto ao meio ambiente, e que substituíram as lâmpadas a vapor – metálico, de mercúrio de sódio, mais poluentes.

Em Tefé, foram instalados 2.746 pontos luminosos que, além da mudança no cenário, possibilitou, ainda, melhorias na rotina dos mais de 60 mil habitantes, devido à maior claridade nas praças, ruas, portos e demais espaços públicos.

A nova iluminação chegou para reforçar o trabalho da polícia, que vem alcançando bons resultados, com queda de 39% nos indicadores de criminalidade no primeiro semestre de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), nos seis primeiros meses do ano passado foram registradas 63 ocorrências e, de janeiro a junho deste ano, foram 38.

O levantamento tem como base os boletins de ocorrências de homicídios, lesões corporais, roubos e furtos. Quando considerados somente os dados de roubos e furtos, a redução é ainda mais significativa, de 48%. A quantidade de roubos caiu de 16, em 2021, para 7, em 2022. Já os furtos reduziram de 42 para 23 entre o ano primeiro semestre do passado e este ano.

LED no interior

O programa Ilumina+ Amazonas já conta com 25,8 mil luminárias instaladas em pouco mais de três meses. A luminária de LED é a alternativa mais sustentável para iluminação pública, com garantia de economia ao município e reduções significativas dos impactos ao meio ambiente, além das melhorias sociais a partir da implementação do modelo.

A implantação das luminárias de LED foi concluída em Tefé, Parintins, Barreirinha, Nhamundá, Boa Vista do Ramos, Urucurituba, Autazes, Itacoatiara, e em quatro comunidades de São Sebastião do Uatumã e oito comunidades rurais do Amazonas.

O trabalho está em fase de conclusão em Rio Preto da Eva e em pleno avanço em Humaitá e Presidente Figueiredo. Os próximos contemplados com a modernização do sistema de iluminação pública são: Novo Remanso e Vila do Engenho, na zona rural de Itacoatiara, e Santo Antônio do Matupi, em Manicoré.

Ao todo, 27 municípios do Estado receberão iluminação totalmente de LED até o final deste ano. Maués foi o primeiro a ser contemplado pela substituição de 100% dos pontos de iluminação pública por luminárias de LED, em 2019. O serviço foi executado durante a realização do Prosai Maués, e serviu de projeto piloto para a implantação do programa nos demais municípios.

