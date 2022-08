Eleições 2022: 56% dos vereadores da CMM são candidatos a deputado federal e estadual

Ao todo, 23 vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) disputarão as eleições deste ano, seja para conseguir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) ou para se eleger ao cargo de deputado federal

Manaus (AM) – Nestas eleições, cerca de 23 vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) disputarão as eleições deste ano, seja para conseguir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) ou para se eleger ao cargo de deputado federal. Desse grupo de vereadores, nove vão concorrer para deputado federal e 14 para deputado estadual.

Ao todo, 165 candidatos estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral para concorrer a deputado federal no Amazonas. Enquanto que para deputado estadual, são 427 nomes na corrida eleitoral. Mais da metade dos vereadores da CMM, cerca de 56% deles, vão participar das eleições.

O vereador Marcelo Serafim (Avante) disputará uma vaga na Câmara dos Deputados. O parlamentar afirmou ao Em Tempo que embora atue no âmbito municipal, também possui bases de trabalho em 20 municípios do interior, sendo cobrado por esses eleitores para concorrer ao cargo representativo estadual. Conforme Marcelo Serafim, conciliará os trabalhos na Câmara com a campanha eleitoral.

“Obviamente que isso deve ser feito de forma conciliada com os meus trabalhos no parlamento tentando sempre manter minha presença ativa no plenário. Em duas oportunidades isso não será possível e já pedi de forma antecipada que à presidência me desconte as duas faltas, pois isso é uma prática que sempre tive em meu mandato quando não consigo estar presente no plenário”, afirmou.

Já o vereador Sassá da Construção Civil (PT) pretende disputar as eleições para o cargo de deputado federal, pois busca ampliar a defesa da Zona Franca, moradia e geração de emprego no aspecto federal.

“Eu estou com vergonha do nosso representante da Câmara Federal. Votaram contra os trabalhadores com a reforma da previdência, votaram a reforma trabalhista, votaram contra a Zona Franca, e não fizeram nada contra quem falou da Zona Franca. Meu mandato é defender o povo do Amazonas”, pontuou Sassá da Construção Civil.

Também ressaltou que a campanha eleitoral não afetará seus trabalhos na CMM, pois já consegue conciliar outros trabalhos logo cedo, antes das sessões.

“Eu acho que o povo tem que cobrar também [comparecimento nas sessões da CMM], porque nós somos pagos pelo povo”, afirmou.

O vereador Antônio Peixoto (Pros) destacou que aprovou projetos municipais, e que busca leva-los para todo o estado. Também afirmou que não haverá transtornos entre as atividades eleitorais e as que acontecem na CMM, justamente porque os horários dos trabalhos são diferentes.

“A conciliação do mandato com as atividades de candidato é facilmente realizável, pois as sessões plenárias são realizadas às segundas, terças e quartas na Câmara Municipal de Manaus e pela parte da manhã, restando a tarde e à noite para compromissos de campanha, além das quintas, sextas, sábados e domingos cuja disponibilidade é integral. Como meu mandato é na rua, eu consigo conciliar também as atividades de candidatura à deputado estadual”, observou.

O interesse do vereador Jander Lobato (PSB) em disputar o cargo para deputado estadual vem em razão de expandir seus projetos para o Amazonas. Também frisou que mesmo com a campanha eleitoral, seu trabalho na Câmara Municipal segue normal.

“A defesa de projetos e ações direcionados ao desenvolvimento socioeconômico e a qualidade de vida dos cidadãos é a marca do meu trabalho como vereador na atual legislatura, e pretendo ampliar esse trabalho para o estado para que possamos ampliar a nossa luta e defesa da qualidade de vida das famílias amazonenses”, disse.

Troca de cargo

Conforme o cientista político Helso Ribeiro, muitos partidos realizam como estratégia o lançamento de vereadores para os cargos de deputado estadual e federal com o objetivo de alcançar o coeficiente eleitoral. Há também os casos de vereadores que almejam outros cargos além do alcance municipal. Ribeiro também critica a desistência do mandato de vereadores.

“Agora o que é lastimável é que quando eles forem eleitos para o cargo de vereador, nenhum falou para o seu eleitor ‘olha daqui a dois anos eu vou desistir eu vou tentar um outro cargo’, isso que é lastimável”, afirmou.

O cientista político Carlos Santiago chama a atenção para a avaliação do eleitorado, visto que já foi observado a atuação desses vereadores ao longo do período do exercício parlamentar.

“Agora o que pode ser dito é sobre o eleitorado que vai acompanhar as eleições e que vai fazer uma avaliação crítica na hora de votar. Os atuais vereadores candidatos merecem vencer essas eleições? Será que atuações dos vereadores e das vereadoras da atual legislatura são boas ou estão muito aquém do parlamento municipal? Esse julgamento será feito pelo eleitorado”, afirmou.

